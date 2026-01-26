26 de enero de 2026 - 14:58

Federico Sturzenegger justificó una importación y liquidó a Techint: "cobraba 40% más caro"

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger explicó por qué una empresa india ganó una licitación y criticó a Techint.

Federico Stuzenegger justificó una importación millonaria para Vaca Muerta y criticó a Techint.

Federico Stuzenegger justificó una importación millonaria para Vaca Muerta y criticó a Techint.

Los Andes
Por Redacción Política

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a justificar la importación de caños para un gasoducto de Vaca Muerta desde la India y justificó que se dejara de lado a la poderosa empresa argentina Techint, porque los ofrecía "40% más caros".

El proyecto en cuestión es la construcción de un gasoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Vaca Muerta con la localidad de Río Negro Punta Colorada. La construcción está a cargo de un consorcio exportador que lidera YPF. La empresa de Paolo Rocca perdió la concesión de caños con la firma de la India Welspun.

Y para el gobierno de Javier Milei, estuvo bien. Sturzenegger explicó el caso a través de un largo posteo en la red social X en el que detalló por qué no cree que el grupo Techint, uno de los productores de caños más grandes del mundo, debía ganar la licitación sólo por ser "productor nacional".

"A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos", arrancó Sturzenegger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2015767676560331188&partner=&hide_thread=false

Y se explayó: "Aunque alguien quizás pensara que aún así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica".

Federico Sturzenegger advirtió de un "mal negocio"

Para el ministro de Desregulación, "no proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento".

"Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara", continuó Sturzenegger.

En este punto, explicó que "si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos".

Otro argumento oficial para rechazar el mejoramiento de la oferta de Techint fue que "si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría 'me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta' ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos".

"Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aún si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana", expuso Sturzenegger, cerca del final del extenso posteo.

"El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!", remató.

