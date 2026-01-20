Milei y comitiva llegan a Davos: recuperar confianza de inversores, ratificar apoyo a Trump y discurso "anti-woke"

El presidente Javier Milei arriba hoy a Zúrich, Suiza , para participar del Foro Económico Mundial de Davos , el encuentro anual que reúne a jefes de Estado, CEOs y líderes empresariales de todo el mundo. La delegación presidencial partió desde la Argentina el lunes a las 21 y tenía previsto aterrizar a las 15.30 , hora local.

El Gobierno formalizó la inversión para mejorar el sistema cloacal en el Gran Mendoza

Agua potable: la Provincia financiará obras con un préstamo de 75 millones de dólares

En su primera actividad, el mandatario encabezará a las 17 (hora argentina) una reunión con el emprendedor británico Maurice Ostro , titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

La comitiva oficial está integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) , además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La misión presidencial en Davos tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino confiable para las inversiones internacionales y profundizar la denominada “batalla cultural” contra el colectivismo. En ese marco, Milei compartirá escenario con líderes de peso global, entre ellos el expresidente estadounidense Donald Trump .

El miércoles, el jefe de Estado mantendrá un breve saludo a las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Más tarde, a las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos internacionales y con el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la antesala de su exposición.

El discurso de Milei está previsto para las 11.45 (hora argentina), inmediatamente después de la intervención de Trump. Si bien se espera un cruce entre ambos, no hay una audiencia formal confirmada.

La exposición del presidente argentino se extenderá por unos 30 minutos, durante los cuales ratificará su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y cuestionará con dureza la agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

La participación de Milei se dará en un contexto internacional de alta volatilidad, atravesado por recientes tensiones geopolíticas, entre ellas la situación en Venezuela y la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Durante su estadía, el mandatario mantendrá reuniones con figuras clave del sistema financiero global, como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sachs) y Brian Moynihan (Bank of America), además de los líderes de bancos españoles como Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

La presentación en Davos se produce pocos días después de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno considera un activo estratégico para atraer inversiones.

El jueves, Milei brindará entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist, donde dialogará con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes. Ese mismo día, a las 14 (hora argentina), la comitiva emprenderá el regreso al país, con arribo previsto para el viernes 23 de enero a las 6.