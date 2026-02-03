El nuevo local de sushi que llega al Strip Center La Bastilla y refuerza la construcción comercial del norte mendocino

El nuevo local de sushi se suma a la propuesta comercial de Circuito La Bastilla Strip Center , un desarrollo que consolida la construcción de un polo clave sobre calle Regalado Olguín, en una de las zonas con mayor proyección del Gran Mendoza.

La apertura refuerza el perfil gastronómico del complejo y acompaña la expansión de un circuito comercial pensado para el consumo cotidiano, con marcas reconocidas, accesibilidad y una fuerte impronta urbana.

En 2025 abrió sobre calle Regalado Olguín La Bastilla Strip Center , considerado el segundo de la serie Circuito que impulsa Desarrollo Kristich . El proyecto se inserta en una zona atravesada por la tensión natural de crecimiento del Gran Mendoza hacia el norte, con el piedemonte como respaldo territorial

El predio ya contaba con la presencia del supermercado mayorista BlowMax , que fue el primer actor en iniciar la actividad comercial en el área. A partir de esa base, el resto de los locales se fueron sumando de manera progresiva, acompañando el desarrollo urbano y la llegada de nuevos vecinos.

Actualmente, el complejo reúne más de veinte locales comerciales , con una propuesta pensada para toda la familia, en un entorno moderno, accesible y orientado a resolver las necesidades del día a día.

La propuesta de Circuito Strip Center se construye sobre la idea de ofrecer algo más que un espacio de compras. El concepto apunta a transformar las rutinas diarias en momentos que realmente se disfrutan, integrando cercanía, comodidad y estilo de vida.

Cada detalle del complejo fue pensado para que los visitantes puedan armar su propio circuito de consumo, ajustado a sus hábitos y preferencias, con recorridos simples, locales visibles y una experiencia fluida.

El nuevo local de sushi que se suma a la propuesta gastronómica

Este 6 de febrero abre en el La Bastilla Strip Center una importante marca de sushi, ampliando la oferta gastronómica del complejo. Se trata de AiSushi, que llega con un local franquiciado por Walter Vargas.

Para Federico Giménez, fundador de la marca, la apertura tiene un rol estratégico dentro del negocio. "Este local cumple un rol estratégico dentro del crecimiento de AiSushi. Por un lado, nos permite llegar a una zona a la que con nuestros otros puntos nos costaba cubrir bien", explicó.

AiSushi suma un nuevo punto en el circuito comercial de La Bastilla, con un formato que combina take away, delivery y mesas soft.

Además, remarcó que el nuevo punto representa una evolución del formato histórico. "Es una evolución del take away y delivery, pero traducido a un esquema de mesas soft", señaló, destacando la búsqueda de una experiencia más cercana y relajada.

Cómo es el local y cuál fue el teimpo de obra

El nuevo espacio de AiSushi está ubicado dentro del circuito de La Bastilla, en uno de los locales con salida hacia el exterior del complejo. Giménez destacó la importancia de esa decisión al explicar que "esta ubicación fue clave porque facilita tanto el delivery y el take away como la visibilidad y el acceso desde afuera".

El local cuenta con unos 60 metros cuadrados, distribuidos entre cocina y salón, y suma un deck exterior con mesas y barra, pensado para aprovechar la vida al aire libre y el movimiento constante del strip center.

La inversión necesaria para poner en marcha el local fue contenida, apoyada en la estructura y los acuerdos comerciales que AiSushi ya tiene desarrollados. En ese sentido, Giménez explicó que "tenemos proveedores muy consolidados y acuerdos que nos permiten abrir nuevos locales con costos más eficientes".

El complejo se consolida como un polo de cercanía con propuestas gastronómicas, servicios y marcas pensadas para el consumo cotidiano.

Desde que se tomó el espacio hasta que el local quedó listo para abrir, el proceso llevó aproximadamente tres meses, un plazo ágil para este tipo de desarrollos comerciales.

La planificación estuvo orientada a la temporada estival, ya que "el objetivo fue llegar con el local operativo durante el verano, porque creemos que el espacio exterior va a ser un gran diferencial", sostuvo el fundador.