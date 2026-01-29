La historia de los mendocinos que construyen un hotel de lujo en el corazón de un volcán

Por un momento, las áridas geografías de Mendoza y los remotos cráteres de Islandia parecen fundirse en un mismo trazo arquitectónico. El proyecto Inner Fire Hotel - Volcano Horsemen Retreat no es solo una obra de hotelería de lujo en un entorno extremo; es el resultado de una visión de un estudio mendocino que privilegia el respeto por el territorio.

Según explica el arquitecto mendocino Daniel Peralta, líder del equipo junto a Maria Laura Cherubini, la propuesta logró imponerse en una instancia de "revancha" gracias a su solidez técnica y una sencillez material que convenció a los clientes internacionales por encima de otras propuestas del mundo.

El concepto central del hotel, diseñado como un "castillo para caballos", busca integrar la hospitalidad con el bienestar animal y la contemplación del paisaje. La estructura se organiza en tres áreas que albergan a 50 caballos islandeses, zonas sociales y 30 habitaciones. Lo que define la identidad del complejo es su paleta material acotada y simbólica.

Peralta a Los Andes destaca el uso de muros de tierra apisonada obtenidos del sitio para brindar inercia térmica, acero corten que evoca los minerales expulsados por el fuego y madera para aportar la calidez necesaria en un clima hostil. Esta combinación no solo garantiza durabilidad, sino que genera una sensación de refugio, como si el huésped estuviera protegido en las entrañas mismas del volcán.

A pesar de la distancia física, el estudio encontró en la geografía mendocina las herramientas conceptuales para abordar el desafío islandés. Peralta recuerda especialmente la experiencia en la Reserva de La Payunia y el volcán Malacara como referencias clave para comprender la escala y el carácter primitivo del paisaje volcánico. Diseñar en Mendoza , con su clima árido y sus grandes amplitudes térmicas, otorgó al equipo una ventaja competitiva para interpretar un territorio que, aunque lejano, comparte la lógica de la austeridad y el respeto por el entorno natural. Esta lectura sensible permitió proyectar una obra que no busca dominar el cráter, sino convivir con él de manera orgánica.

El desafío de la logística remota y la sustentabilidad

Con más de dos décadas de experiencia en el trabajo a distancia desde sus oficinas en Mendoza y Atlanta (Estados Unidos), el estudio perfeccionó una metodología que hoy les permite liderar proyectos en sitios como Nueva York, Sidney o Milán. En Islandia, la sustentabilidad es el pilar estructural: el hotel utiliza energía geotérmica para su climatización, incorpora cubiertas verdes con vegetación autóctona y prioriza sistemas constructivos de bajo impacto ambiental. Para Peralta, el lujo no reside en la ostentación, sino en la autenticidad de habitar el silencio y el tiempo del paisaje lunar islandés, transformando la arquitectura en una experiencia sensorial donde el fuego interior se siente en cada rincón.

Formación argentina para escenarios globales

Para el arquitecto, liderar un proyecto en un área protegida de Islandia es uno de los desafíos más intensos de su carrera, no por su tamaño, sino por su carga mística y simbólica. En este sentido, reivindica la formación profesional en Argentina, señalando que el ejercicio de la arquitectura en Mendoza —acostumbrado a la escasez de recursos y la incertidumbre constante— entrena a los profesionales para un "modo alerta" que facilita la resolución de problemas complejos en cualquier parte del planeta. Hoy, esa capacidad de adaptación y lectura profunda del territorio permite que un sello mendocino deje su huella en uno de los rincones más extremos y fascinantes del mundo.

Alianzas de prestigio: de Mendoza al "Nobel" de la arquitectura

El alcance del estudio mendocino no se agota en la geografía islandesa. Un aspecto fundamental de su vigencia profesional es la colaboración con RCR Arquitectes, el estudio español galardonado con el Premio Pritzker 2017. Esta alianza implica una participación activa en la selección de talentos para el prestigioso Summer Workshop que los catalanes organizan anualmente. Para Peralta, este intercambio confirma que el nivel de los profesionales y estudiantes avanzados de Argentina es sistemáticamente alto, permitiéndoles competir y colaborar en los ámbitos más exigentes del mundo.

Esta red de colaboración internacional se nutre también de la experiencia directa en las capitales del diseño. Actualmente, el equipo integra nuevas visiones a través de Santos Peralta Cherubini, quien se encuentra realizando una pasantía en Milán. Su labor en una de las oficinas europeas con las que el estudio colabora habitualmente refuerza el puente entre la oficina de Mendoza y las tendencias globales.

El legado de la "supervivencia profesional"

Para Daniel Peralta, la capacidad de liderar el Inner Fire Hotel está íntimamente ligada a la idiosincrasia argentina. El arquitecto sostiene que el ejercicio profesional en nuestro país funciona como un "entrenamiento en supervivencia". El hábito de trabajar en un contexto de incertidumbre constante y bajo un "modo alerta" permanente termina siendo una ventaja competitiva al enfrentar proyectos en entornos complejos.

"Situaciones que en otros contextos pueden resultar excepcionales, para nosotros forman parte de lo cotidiano", reflexiona Peralta. Esa combinación de una formación académica sólida y la practicidad para resolver problemas técnicos, ambientales y simbólicos es, en definitiva, lo que permite que una idea nacida en el oeste argentino tome forma en el corazón de un volcán extinto al otro lado del Atlántico.

Ficha Técnica: Inner Fire Hotel - Volcano Horsemen Retreat