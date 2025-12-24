Casa Bura: la síntesis de la arquitectura contemporánea

Casa Bura, es una vivienda de líneas puras donde el hormigón y la madera se unen para crear un refugio que celebra el entorno y la funcionalidad sin barreras.

Bura Estudio Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios se define a través de una premisa clara: el respeto absoluto por el sitio que habita cada proyecto. Para el arquitecto Walter Pereyra, la arquitectura no es solo construcción, sino la manifestación de materiales que transforman una función en un espacio habitable. En este caso analizaremos Casa Bura ubicada en el departamento de Junín.

Esta visión se traduce en obras donde la síntesis material y el cuidado obsesivo por el detalle son los protagonistas, una marca registrada que Pereyra ha consolidado a lo largo de su trayectoria profesional.

Casa Bura: el Diálogo entre el Hormigón y la Madera WhatsApp Image 2025-12-17 at 11.52.09 Casa Bura, es una vivienda de líneas puras donde el hormigón y la madera se unen. El proyecto denominado "Casa Bura" es un exponente de esta filosofía. Ubicada en el Barrio Cepas del Carmen, en Junín, Mendoza, la vivienda se implanta en un terreno de 429 m2 con una propuesta de ejecución prevista para el año 2026. La materialidad de la casa se resuelve mediante dos elementos fundamentales: el hormigón y la madera, que otorgan una identidad visual inmediata y coherente tanto en el interior como en el exterior6. La planta baja, construida íntegramente en hormigón, se organiza mediante dos rectángulos paralelos desfasados que permiten diagramar espacios limpios, claros y libres de barreras arquitectónicas.

Arquitectura: luz y paisaje como elementos constructivos WhatsApp Image 2025-12-17 at 12.12.54 (2) La estrategia proyectual de Pereyra pone especial énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales. Gracias a su orientación este-oeste, la vivienda goza de una iluminación privilegiada durante todo el día. Hacia el norte y el sur, la casa se abre completamente mediante aventanamientos de piso a techo que integran el paisaje circundante a la vida cotidiana. Para garantizar la privacidad y la protección climática, se utilizan celosías de madera —la misma esencia empleada en los interiores—, creando un lenguaje arquitectónico unificado que conecta la fachada con el entorno inmediato.