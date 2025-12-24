ARCA elimina la Clave de Identificación y unifica las claves tributarias: cómo será el nuevo sistema

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) estableció un nuevo marco normativo para los trámites de inscripción, modificación de datos y cancelación de registros de personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas. Lo hizo a través de la Resolución General 5803/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedan las escalas

Giro fiscal de ARCA: suben los pisos del Régimen General y miles de empresas quedan afuera del trámite

Uno de los puntos centrales es el reemplazo de la Clave de Identificación (CDI) por la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) para personas humanas y sucesiones indivisas.

Los ciudadanos con Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino deben realizar el trámite de obtención de CUIT de forma digital a través del sitio web oficial de ARCA o la aplicación “ARCA Móvil”.

Para completar la inscripción, deben contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior y adjuntar una copia digital del DNI junto con una fotografía del rostro.

Además, se debe declarar el domicilio real y el fiscal; en caso de que este último no coincida con el del DNI, se requiere presentar constancias de respaldo como certificados de domicilio, actas notariales o facturas de servicios públicos.

Arca.jpg ARCA dispuso cambios para la facturación de los pequeños contribuyentes.

Situaciones especiales y extranjeros

La medida contempla procedimientos específicos para otros casos:

Extranjeros sin DNI: Aquellos residentes en el país que no posean documento argentino podrán solicitar una CUIT provisoria por un plazo máximo de dos años, presentando la documentación de su país de origen y el comprobante de residencia de la Dirección Nacional de Migraciones.

Aquellos residentes en el país que no posean documento argentino podrán solicitar una CUIT provisoria por un plazo máximo de dos años, presentando la documentación de su país de origen y el comprobante de residencia de la Dirección Nacional de Migraciones. Residentes en el exterior: Deben realizar el trámite a través de un representante legal o tercero autorizado con domicilio en Argentina.

Deben realizar el trámite a través de un representante legal o tercero autorizado con domicilio en Argentina. Sucesiones indivisas: La solicitud debe ser gestionada por el administrador judicial o extrajudicial mediante el servicio de “Presentaciones Digitales”.

Inscripción de sociedades y empresas

Para las personas jurídicas, el trámite se realiza mediante el servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”. El representante legal debe suministrar datos como la forma jurídica, fecha de constitución, objeto social y composición societaria.

La documentación de respaldo debe estar certificada digitalmente por escribano público o por el organismo de contralor correspondiente.

Cancelación de la inscripción

Los contribuyentes están obligados a solicitar la baja de sus impuestos o regímenes cuando cesen sus actividades económicas o se extingan las causas que generaron la obligación de inscribirse. Este trámite debe realizarse hasta el último día hábil del mes siguiente al cese de actividades.

Por otro lado, ARCA podrá cancelar de oficio la inscripción como empleador si detecta la falta de presentación de declaraciones juradas por 24 meses y la ausencia de trabajadores activos.

Esta resolución entrará en vigencia el 2 de marzo de 2026. Hasta esa fecha, las claves de identificación otorgadas previamente conservarán su validez, aunque se convertirán en CUIT cuando el sujeto deba modificar sus datos.