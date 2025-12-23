23 de diciembre de 2025 - 13:45

Giro fiscal de ARCA: suben los pisos del Régimen General y miles de empresas quedan afuera del trámite

ARCA elevó los montos del Régimen General de información y redujo obligaciones sobre transferencias para empresas que no alcanzan los nuevos umbrales.

﻿La actualización de ARCA cambia el alcance del control sobre precios de transferencia en Argentina.

﻿

La actualización de ARCA cambia el alcance del control sobre precios de transferencia en Argentina.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

La actualización semestral redefine desde qué sueldo se paga Ganancias y cómo impacta en los recibos de sueldo de 2026.

Impuesto a las Ganancias: qué sueldo se paga en enero 2026 y cómo quedan las escalas

Por Redacción Economía
ARCA desmintió una noticia sobre supuestos bloqueos y retenciones de compras en el exterior

ARCA confirmó los nuevos montos que deberán pagar los autónomos desde diciembre

Por Redacción Economía

El cambio apunta a corregir distorsiones generadas por la inflación y a reducir cargas administrativas que habían perdido sentido económico, especialmente para pymes y compañías medianas obligadas a cumplir exigencias pensadas para grandes grupos internacionales.

Qué cambia en el Régimen General de información y por qué ARCA ajusta las transferencias

La modificación del Régimen General de información responde a una redefinición del enfoque de control fiscal sobre las transferencias entre empresas vinculadas. Desde ARCA explicaron que la medida busca “modernizar la fiscalización y concentrar los recursos del Estado en los casos que representan un riesgo real para la recaudación”.

Transferencia millonaria
Error millonario del Gobierno de San Luis.

Error millonario del Gobierno de San Luis.

Hasta ahora, el régimen alcanzaba a empresas con ingresos muy bajos en términos reales, lo que generaba una obligación casi automática de presentar el formulario F. 2668. Según indicaron desde el organismo, ese esquema “había quedado totalmente desfasado por la inflación y obligaba a cumplir con requisitos costosos que no aportaban valor al control tributario”.

Con la actualización, el piso de facturación anual se eleva a 1.500 millones de pesos, dejando fuera del Régimen General de información a un amplio universo de compañías. Desde ARCA remarcaron que el objetivo es “dejar de exigir información irrelevante y focalizar el análisis en los verdaderos grandes jugadores”, redefiniendo así la lógica del control sobre precios de transferencia en Argentina.

Alivio fiscal y nuevo escenario para empresas y pymes en Argentina

El impacto de la medida va más allá de un simple ajuste numérico. La suba de los umbrales cambia la relación cotidiana entre las empresas y el fisco, ya que reduce de forma concreta la carga operativa asociada al cumplimiento del régimen de transferencias. Menos reportes, menos estudios técnicos obligatorios y menor riesgo de sanciones formales aparecen como efectos inmediatos.

arca

Para contadores y gerentes financieros, la actualización implica liberar tiempo y recursos que antes se destinaban casi exclusivamente a cumplir con exigencias formales. En un contexto económico ajustado, el ahorro en honorarios profesionales y en horas de trabajo interno representa un alivio tangible.

Además, la redefinición de los montos para el Estudio de Precios de Transferencia y la limitación del Informe Maestro a grupos de gran escala consolidan un esquema más racional. Las pymes con operaciones internacionales dejan de quedar atrapadas en normas pensadas para multinacionales, mientras que ARCA concentra su control en operaciones de mayor volumen y complejidad.

En conjunto, la actualización del Régimen General de información marca un cambio de etapa en la fiscalización de transferencias en Argentina, con una señal clara hacia el sector productivo: menos burocracia, más foco en la actividad real y un sistema tributario más alineado con la escala actual de la economía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Renunció Juan Pazo a la dirección de ARCA

Renunció Juan Pazo, el titular de ARCA: quién lo reemplazará

Por Redacción Economía
El Parque Solar El Quemado comenzó a operar tras recibir la habilitación comercial de CAMMESA.

YPF impulsa la energía renovable con el Parque Solar El Quemado y ya aporta 100 MW al sistema

Por Redacción Economía
El fallo del Juzgado Federal N°2 de Mendoza suspendió las normas que eliminaban la obligatoriedad del CIU en el sector vitivinícola.

Cautelar por el CIU: será obligatorio por orden de la Justicia Federal

Por Melisa Sbrocco
El reintegro del 30% se aplica todos los miércoles pagando con MODO BNA+ y tarjetas del Banco Nación.

Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco