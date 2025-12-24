24 de diciembre de 2025 - 17:00

Anses oficializó un aumento del 2,47% en las jubilaciones mínima, además del bono de $70.000

La Anses oficializó un aumento del 2,47% en las jubilaciones, llevando el haber mínimo a $349.299,32 y a $419.299,32 con el bono adicional de $70.000.

Suben las jubilaciones y pensiones: nuevos montos confirmados por Anses.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formalizó un aumento del 2,47% en las jubilaciones, lo que elevó el haber mínimo jubilatorio a $349.299,32. A ese monto se suma el bono adicional de $70.000, que permanece congelado desde hace dos años, por lo que el ingreso total de bolsillo asciende a $419.299,32.

Asimismo, el organismo previsional estableció que el haber máximo jubilatorio será de $2.350.453,70, mientras que la Prestación Universal Básica (PBU) pasará a ser de $159.788,50 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $279.439,46.

Boletín oficial: Resolución 381/2025

Boletín oficial: Resolución 381/2025.

La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025, tal como lo establece la normativa vigente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por último, la resolución también definió los nuevos valores de las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente, montos que comenzarán a regir para el período devengado de enero de 2026.

