Pagos de ANSES en Navidad: quiénes cobran esta semana de diciembre

ANSES continúa con el calendario de pagos durante la semana de Navidad y define quiénes cobran esta semana de diciembre . Jubilados, pensionados y distintos beneficiarios acceden a sus haberes y asignaciones según la terminación del DNI.

En estos días se pagan jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, Asignación por Embarazo y comienza el cronograma del fondo de desempleo , con montos actualizados por movilidad y el cobro de bonos en los casos correspondientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en la semana de Navidad continúa el pago de sus prestaciones. El organismo detalló que “la Anses seguirá adelante con los pagos de sus prestaciones en la semana de Navidad”, lo que incluye haberes previsionales y asignaciones sociales.

En el caso de jubilados y pensionados con haberes superiores a la jubilación mínima , durante esta semana se completan los pagos. ANSES indicó que en estos casos se paga el bono de manera proporcional hasta totalizar los $410.879,59 al sumar la prestación y el plus. El cronograma es:

También continúa el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . El organismo informó que este lunes 22 de diciembre de 2025, se hará el pago de la AUH a las familias con DNI terminado en número 9. Según el Anexo V de la Resolución 361/2025 , el monto total es de $122.492 , aunque ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la libreta, por lo que se acreditan $97.993,60 . Para hijos con discapacidad, la asignación asciende a $398.853 , con un pago directo de $319.082,40 .

En paralelo, se completa el pago de las Asignaciones Familiares del SUAF para trabajadores registrados. ANSES señaló que cobrarán el día 23 de diciembre los beneficiarios con DNI terminado en 9. En el primer rango de ingresos, el monto es de $61.252 por menor y $199.434 por hijo con discapacidad.

Montos actualizados, fondo de desempleo y consultas en Mi ANSES

Además de los pagos habituales, ANSES recordó que en diciembre se aplicó un aumento del 2,34% por movilidad a los haberes previsionales y a las asignaciones familiares. Los jubilados y pensionados con menores ingresos continúan cobrando el bono y perciben el medio Sueldo Anual Complementario (SAC).

Durante esta semana también se concluye el pago de la Asignación por Embarazo. El monto general es de $122.492, con una acreditación de $97.993,60 tras la retención. Para quienes residen en la Zona Austral, el valor asciende a $159.240, con $127.392 acreditados. El cronograma es:

Lunes 22 : DNI terminados en 8

Martes 23: DNI terminados en 9

Por otro lado, ANSES inicia el pago del fondo de desempleo, destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa. El organismo explicó que el monto de la prestación se calcula como el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. Las fechas de cobro son:

Lunes 22 : DNI terminados en 0 y 1

Martes 23 : DNI terminados en 2 y 3

Viernes 26: DNI terminados en 4 y 5

Para verificar los pagos, ANSES recuerda que los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, donde es posible consultar los montos acreditados, los descuentos aplicados y la inclusión de bonos o complementos. Para acceder, es obligatorio contar con la Clave de la Seguridad Social.