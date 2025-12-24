Fondo de desempleo ANSES: cómo son los pagos de diciembre y cuánto se cobra

ANSES activó el cronograma de pagos del fondo de desempleo en diciembre. Se cobra la cuota de noviembre, con montos y fechas según DNI.

El fondo de desempleo se paga a mes vencido y en diciembre corresponde a la cuota de noviembre.

La ANSES puso en marcha en diciembre el cronograma de pagos del fondo de desempleo, una asistencia económica dirigida a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada o por motivos ajenos a su voluntad.

Tal como establece la normativa vigente, el beneficio se liquida a mes vencido. Por ese motivo, durante este mes se abona la cuota correspondiente a noviembre, con montos que aún no reflejan la última actualización oficial.

Cómo son los pagos del fondo de desempleo ANSES en diciembre Desde ANSES explicaron que el fondo de desempleo se calcula tomando el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, aunque el monto final está sujeto a topes mínimos y máximos. Según detallaron, el beneficio no puede ser inferior al 50% del salario mínimo, vital y móvil ni superior al 100%.

Prestación de desempleo ANSES.jpg En ese marco, la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social informó la actualización de esos límites a través de la Resolución 9/2025, que fijó un nuevo mínimo de $164.200 y un máximo de $328.400. Sin embargo, desde el organismo previsional aclararon que “la medida se publicó luego de realizadas las liquidaciones de diciembre, por lo que el ajuste se abonará de manera retroactiva en enero de 2026”.

Por esta razón, los pagos del fondo de desempleo durante diciembre se realizan con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. El calendario se organiza según la terminación del DNI del titular:

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 29 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9 Requisitos y cómo tramitar el fondo de desempleo de ANSES Para cobrar el fondo de desempleo de ANSES, es necesario haber sido despedido sin causa, por finalización de contrato o por razones ajenas al trabajador. Además, se debe presentar la documentación correspondiente, como el telegrama de despido, una sentencia judicial o el certificado de servicios. Turnos Anses.jpg Otro punto clave es el plazo de solicitud: el trámite debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. En caso de hacerlo fuera de ese período, se descuenta una cuota por cada día de demora, lo que impacta en el monto total a percibir. La gestión puede hacerse de forma online desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presencialmente en las oficinas del organismo, siempre con turno previo. Este beneficio busca acompañar a los trabajadores mientras atraviesan la transición hacia un nuevo empleo.