ANSES subirá la PNC por discapacidad en enero de 2026: monto actualizado y requisitos

Además del ajuste, el organismo previsional recordó los requisitos obligatorios que deben cumplir los beneficiarios para no perder la prestación, entre ellos una nueva exigencia administrativa que ya comenzó a regir y que puede generar la suspensión del pago si no se cumple.
Aumento de la PNC por discapacidad: cuánto pagará ANSES en enero de 2026
La ANSES informó que la PNC por discapacidad equivale al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tal como lo establece el Decreto 274/2024. Por este motivo, su actualización mensual se realiza en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, el organismo previsional toma dos decimales para el cálculo. Debido a ello, desde ANSES precisaron que “el ajuste correspondiente a enero de 2026 será del 2,47%”.
Como resultado, el haber de la PNC por discapacidad pasará de $238.615,71 a $244.509,52. A este monto se suma el bono de $70.000, que continuará vigente según lo previsto en el Presupuesto 2026, por lo que el pago total será de $314.509,52. Desde el organismo aclararon que “la suba real del ingreso es del 1,91%”, debido a que el refuerzo permanece congelado.
Qué pide ANSES para mantener la PNC por discapacidad
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los titulares de la Pensión No Contributiva por discapacidad deben cumplir con una nueva exigencia administrativa para continuar cobrando el beneficio. Desde los anuncios realizados en octubre, el organismo requiere que los beneficiarios tengan actualizada su dirección postal, ya que las comunicaciones oficiales y notificaciones judiciales se envían por correo físico.
Esta condición se suma a los requisitos vigentes que regulan el acceso y la permanencia en la prestación. Entre ellos, ANSES establece que la persona debe acreditar una incapacidad total y permanente, con una disminución de al menos 66% de la capacidad laboral, y no percibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación, sin importar si es contributiva o no contributiva.
Asimismo, no se permite tener empleo registrado ni estar inscripto como autónomo o monotributista, con la única excepción del monotributo social. El beneficiario tampoco puede contar con ingresos suficientes ni con familiares obligados legalmente a garantizar su sustento. En materia de residencia, se exige ser argentino nativo o naturalizado, mientras que los extranjeros deben demostrar 10 años de residencia en el país. Por último, la normativa indica que la persona no debe estar detenida ni a disposición de la Justicia.
Qué documentación solicita ANSES para la PNC por discapacidad
Para gestionar la PNC por invalidez laboral, la ANSES requiere la presentación de la siguiente documentación:
Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, frente y dorso.
Certificado Médico Oficial (CMO) digital, acompañado por estudios médicos que respalden la condición de salud.
Partida de nacimiento y documentación de los padres, si el solicitante es menor de edad.
Formulario P.S. 6.4 en los casos en que intervenga un apoderado.
Copias de toda la documentación presentada ante el organismo.