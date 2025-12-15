ANSES define los aumentos de enero para jubilaciones, pensionados y asignaciones: montos y calendario de pago

La ANSES aplicará en enero un nuevo esquema de aumentos para jubilaciones y pensionados, además de las principales asignaciones sociales. El incremento alcanza a los haberes previsionales, la AUH y las asignaciones familiares, y se calcula en base a la inflación oficial.
El ajuste se da en un contexto de debate político sobre el futuro de la movilidad, especialmente para las asignaciones, mientras millones de beneficiarios esperan definiciones clave sobre montos finales y fechas de cobro.
Cómo se aplican los aumentos de ANSES en enero y qué pasa con la movilidad
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero de 2026 se aplicará un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares del SUAF. El porcentaje surge de la inflación de noviembre de 2025 medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Desde el organismo previsional explicaron que el ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto 274/2024, que regula la actualización mensual de los haberes. En ese marco, desde ANSES remarcan que “la movilidad se determina según la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec”.
No obstante, el esquema podría modificarse. El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 propone eliminar la movilidad automática para la AUH y el SUAF. Según se informó oficialmente, “la iniciativa será tratada en el Congreso”, por lo que aún no hay una definición final sobre su continuidad.
Montos actualizados y calendario de pagos de ANSES en enero 2026
Con el aumento del 2,47%, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Aunque todavía no se confirmó oficialmente la continuidad del bono de ANSES, todo indica que seguirá vigente, por lo que el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo alcanzaría los $419.299,32.
La jubilación máxima se incrementará de $2.293.796,92 a $2.350.453,70. También se ajustan otras prestaciones vinculadas a la mínima:
PUAM: de $272.703,67 a $279.439,45, y con bono llegaría a $349.439,45.
Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: de $238.615,71 a $244.509,52, y con bono alcanzarían los $314.509,52.
Pensión para madres de siete hijos: sube a $349.299,32 y con bono totaliza $419.299,32.
Calendario de pagos para jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Jubilados con haberes mínimos (SIPA)
DNI 0: 9 de enero
DNI 1: 12 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 14 de enero
DNI 4: 15 de enero
DNI 5: 16 de enero
DNI 6: 19 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 21 de enero
DNI 9: 22 de enero
Jubilados con haberes superiores al mínimo
DNI 0 y 1: 23 de enero
DNI 2 y 3: 26 de enero
DNI 4 y 5: 27 de enero
DNI 6 y 7: 28 de enero
DNI 8 y 9: 29 de enero
Asignaciones familiares y AUH: cuánto se cobra en enero
Si se mantiene la movilidad, las asignaciones familiares de ANSES también subirán un 2,47%. Para el primer rango de ingresos:
Asignación por hijo (SUAF): $62.765
Asignación por hijo con discapacidad: $204.360
Asignación por nacimiento: $73.159
Asignación por adopción: $437.541
Asignación por matrimonio: $109.545
Asignación por cónyuge para jubilados y pensionados: $15.226
La AUH pasará de $122.492 a $125.518, con un pago directo de $100.414,40 tras la retención del 20%. En el caso de AUH por discapacidad, el monto total será de $408.705, con un pago directo de $326.964.