ANSES define los aumentos de enero para jubilaciones, pensionados y asignaciones: montos y calendario de pago

ANSES aplica en enero aumentos por inflación en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Conocé los nuevos montos, el calendario de pagos y qué pasa con la movilidad.

ANSES ajusta los haberes de jubilados y pensionados y asignaciones en enero según la inflación de noviembre.

La ANSES aplicará en enero un nuevo esquema de aumentos para jubilaciones y pensionados, además de las principales asignaciones sociales. El incremento alcanza a los haberes previsionales, la AUH y las asignaciones familiares, y se calcula en base a la inflación oficial.

El ajuste se da en un contexto de debate político sobre el futuro de la movilidad, especialmente para las asignaciones, mientras millones de beneficiarios esperan definiciones clave sobre montos finales y fechas de cobro.

Cómo se aplican los aumentos de ANSES en enero y qué pasa con la movilidad La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero de 2026 se aplicará un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares del SUAF. El porcentaje surge de la inflación de noviembre de 2025 medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

ANSES pagos.jpg Ante la Resolución 318/25, ANSES actualiza el tope salarial para cobrar la Asignación Familiar. Desde el organismo previsional explicaron que el ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto 274/2024, que regula la actualización mensual de los haberes. En ese marco, desde ANSES remarcan que “la movilidad se determina según la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec”.

No obstante, el esquema podría modificarse. El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 propone eliminar la movilidad automática para la AUH y el SUAF. Según se informó oficialmente, “la iniciativa será tratada en el Congreso”, por lo que aún no hay una definición final sobre su continuidad.