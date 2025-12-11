ANSES ajusta el tope de ingresos para la AUH: requisitos, libreta y calendario de pagos de diciembre

La ANSES confirmó que las familias cuyos ingresos superen el salario mínimo vigente dejarán de percibir la AUH desde diciembre de 2025 . El organismo aplica verificaciones sobre la situación económica de cada hogar para determinar quién continúa dentro del programa.

ANSES diciembre: calendario confirmado para jubilados, pensionados, AUH y SUAF con el aumento del 2,34%

También recordó que sigue vigente la obligación de presentar la libreta , un trámite esencial para cobrar el 20% retenido y acreditar los controles de salud, educación y vacunación.

La ANSES señaló que “el derecho a la AUH se pierde cuando los ingresos mensuales superan el salario mínimo”, tal como establece el artículo 2 del Decreto 1602/2009. Durante diciembre de 2025, ese límite es de 334.800 pesos , cifra correspondiente al salario mínimo vital y móvil de ese mes.

El organismo indicó que realiza controles periódicos mediante cruces de información con distintas bases. Cuando se detecta que un hogar supera el límite permitido, “ se suspende el pago de la AUH de manera automática y se notifica al titular a través de Mi ANSES ”.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

Esta verificación se suma al esquema de actualización mensual del salario mínimo definido por la Resolución 9 de 2025, que ajusta los importes hasta agosto de 2026. Cada actualización modifica también el tope de ingresos, por lo que las familias deberán controlar su situación mes a mes.

Impacto del aumento del 2,34 por ciento en asignaciones, pensiones y jubilaciones de diciembre

La nueva fórmula de movilidad del Decreto 274 de 2024 establece incrementos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor. En diciembre, el aumento del 2,34 por ciento modifica los valores de todas las asignaciones familiares.

La AUH pasa a 122.492 pesos, la Asignación por Hijo con Discapacidad se ubica en 398.853 pesos, la Asignación Familiar por Hijo queda en 61.252 pesos y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad asciende a 199.434 pesos.

En el ámbito previsional, la jubilación mínima alcanza 581.319,39 pesos con el bono de 70.000 pesos y el aguinaldo incluidos. La PUAM queda en 479.055,51 pesos y las pensiones por invalidez y vejez se actualizan a 427.923,57 pesos. La Pensión Madre de 7 hijos también se ubica en 581.319,39 pesos.

Calendario de pagos de ANSES para AUH y SUAF en diciembre 2025

La ANSES informó el cronograma de pagos de diciembre para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Las fechas se organizan según el último número del DNI.

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

La ANSES incorporó las asignaciones actualizadas en este calendario, manteniendo el orden habitual de acreditación.

A quiénes no se les aplica el tope de ingresos y cómo funcionan los límites del SUAF

El límite del salario mínimo no se aplica a los monotributistas sociales ni a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, quienes continúan recibiendo la AUH sin los controles de ingresos establecidos para el resto de los titulares.

En el SUAF, los topes permitidos son considerablemente más altos. Según la Resolución 361 de 2025, el ingreso máximo por progenitor es de 2.511.024 pesos y el tope por grupo familiar asciende a 5.022.048 pesos. Estos valores acompañan la estructura salarial del empleo registrado, lo que explica que sean más elevados que los de la AUH.

Cómo presentar la libreta AUH y qué montos se habilitan tras la carga

La libreta es un requisito obligatorio para validar los controles de salud, vacunación y escolaridad. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025. El trámite puede hacerse en forma presencial o digital.

En la modalidad online, el titular debe ingresar a Mi ANSES, revisar los datos del menor, generar la libreta si falta algún control, imprimirla y llevarla al centro de salud o escuela correspondiente. Luego debe tomar una fotografía clara del formulario completo, en formato JPG y con un peso menor a 3 MB, y subirla en la opción Subir Libreta AUH. El sistema envía un correo confirmando la recepción.

Tras la presentación, se acredita el 20% retenido entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Los montos son los siguientes: