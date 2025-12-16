Beneficiarios ANSES: quiénes no cobran aguinaldo en diciembre

En diciembre , el cobro del aguinaldo vuelve a ser un tema central para millones de personas que reciben ingresos del Estado. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga junto con los haberes del último mes del año, pero no alcanza a todos los programas.

Vuelve el reintegro de $132.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Desde ANSES se detalló qué beneficiarios acceden al pago y quiénes no cobran aguinaldo en diciembre , además de los montos y el calendario confirmado para jubilados y pensionados.

Según informó oficialmente ANSES , el aguinaldo de diciembre se paga únicamente a quienes perciben prestaciones previsionales. El organismo precisó que en diciembre recibirán el SAC únicamente los siguientes grupos:

En contrapartida, ANSES aclaró que no cobran aguinaldo en diciembre los beneficiarios de programas sociales y asignaciones, ya que no se trata de haberes previsionales. En ese grupo se encuentran:

De esta manera, el SAC queda limitado a jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones y planes continúan cobrando solo el monto mensual habitual.

Montos, cálculo del aguinaldo y calendario de pagos de ANSES en diciembre

El aguinaldo de los jubilados y pensionados equivale al 50% del haber mensual más alto recibido entre julio y diciembre. Desde ANSES explicaron que el cálculo se realiza sobre el mejor haber del semestre y que no se tiene en cuenta el bono extraordinario, ya que ese refuerzo no forma parte del haber previsional y se paga por separado.

En diciembre 2025, los montos finales con aguinaldo quedan de la siguiente manera:

Jubilaciones y PUAM

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,50

Créditos ANSES.jpg

Pensiones No Contributivas

PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

PNC para madres de siete hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

En cuanto al calendario de pagos, ANSES confirmó que el cobro de haberes y aguinaldo se realiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo