16 de diciembre de 2025 - 09:16

Beneficiarios ANSES: quiénes no cobran aguinaldo en diciembre

ANSES confirmó qué jubilados y pensionados cobran el aguinaldo en diciembre y cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago.

ANSES.jpg
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En diciembre, el cobro del aguinaldo vuelve a ser un tema central para millones de personas que reciben ingresos del Estado. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga junto con los haberes del último mes del año, pero no alcanza a todos los programas.

Leé además

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $132.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
El financiamiento provincial busca asegurar la continuidad de la campaña sanitaria 2025/2026 en los viñedos mendocinos.

Mendoza destina $5.810 millones del Fideicomiso para combatir la Lobesia Botrana

Por Redacción Economía

Desde ANSES se detalló qué beneficiarios acceden al pago y quiénes no cobran aguinaldo en diciembre, además de los montos y el calendario confirmado para jubilados y pensionados.

Beneficiarios ANSES: quiénes no cobran aguinaldo en diciembre

Según informó oficialmente ANSES, el aguinaldo de diciembre se paga únicamente a quienes perciben prestaciones previsionales. El organismo precisó que en diciembre recibirán el SAC únicamente los siguientes grupos:

  • Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, por vejez y madres de siete hijos o más.
  • Quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Pensionados ANSES.jpg

En contrapartida, ANSES aclaró que no cobran aguinaldo en diciembre los beneficiarios de programas sociales y asignaciones, ya que no se trata de haberes previsionales. En ese grupo se encuentran:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares.
  • Quienes reciben la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad.
  • Beneficiarios del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo).
  • Quienes perciben el Programa Acompañamiento Social.

De esta manera, el SAC queda limitado a jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones y planes continúan cobrando solo el monto mensual habitual.

Montos, cálculo del aguinaldo y calendario de pagos de ANSES en diciembre

El aguinaldo de los jubilados y pensionados equivale al 50% del haber mensual más alto recibido entre julio y diciembre. Desde ANSES explicaron que el cálculo se realiza sobre el mejor haber del semestre y que no se tiene en cuenta el bono extraordinario, ya que ese refuerzo no forma parte del haber previsional y se paga por separado.

En diciembre 2025, los montos finales con aguinaldo quedan de la siguiente manera:

Jubilaciones y PUAM

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
  • PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,50
Créditos ANSES.jpg

Pensiones No Contributivas

  • PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56
  • PNC para madres de siete hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

En cuanto al calendario de pagos, ANSES confirmó que el cobro de haberes y aguinaldo se realiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el gobierno de mendoza confirmo la fecha de pago del aguinaldo a empleados estatales

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del aguinaldo a empleados estatales

Por Redacción Economía
Renunció Juan Pazo a la dirección de ARCA

Renunció Juan Pazo, el titular de ARCA: quién lo reemplazará

Por Redacción Economía
Santiago Bausili, presidente del Banco Central

El Tesoro Nacional compró más de US$300 millones tras los anuncios del Banco Central sobre el dólar

Por Redacción Economía
Las unidades son de dos dormitorios y cuentan con terminaciones de alta calidad.

Maipú: cómo el nuevo estándar residencial combina ubicación estratégica y calidad constructiva de alto nivel

Por Matías Carretero