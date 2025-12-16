En diciembre, el cobro del aguinaldo vuelve a ser un tema central para millones de personas que reciben ingresos del Estado. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga junto con los haberes del último mes del año, pero no alcanza a todos los programas.
Desde ANSES se detalló qué beneficiarios acceden al pago y quiénes no cobran aguinaldo en diciembre, además de los montos y el calendario confirmado para jubilados y pensionados.
Beneficiarios ANSES: quiénes no cobran aguinaldo en diciembre
Según informó oficialmente ANSES, el aguinaldo de diciembre se paga únicamente a quienes perciben prestaciones previsionales. El organismo precisó que en diciembre recibirán el SAC únicamente los siguientes grupos:
Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, por vejez y madres de siete hijos o más.
Quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En contrapartida, ANSES aclaró que no cobran aguinaldo en diciembre los beneficiarios de programas sociales y asignaciones, ya que no se trata de haberes previsionales. En ese grupo se encuentran:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares.
Quienes reciben la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad.
Beneficiarios del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo).
Quienes perciben el Programa Acompañamiento Social.
De esta manera, el SAC queda limitado a jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones y planes continúan cobrando solo el monto mensual habitual.
Montos, cálculo del aguinaldo y calendario de pagos de ANSES en diciembre
El aguinaldo de los jubilados y pensionados equivale al 50% del haber mensual más alto recibido entre julio y diciembre. Desde ANSES explicaron que el cálculo se realiza sobre el mejor haber del semestre y que no se tiene en cuenta el bono extraordinario, ya que ese refuerzo no forma parte del haber previsional y se paga por separado.
En diciembre 2025, los montos finales con aguinaldo quedan de la siguiente manera: