16 de diciembre de 2025 - 12:18

ARCA confirmó los nuevos montos que deberán pagar los autónomos desde diciembre

ARCA actualizó las escalas de aportes para autónomos desde diciembre de 2025. Los nuevos valores rigen para todas las categorías y vencen en enero.

ARCA desmintió una noticia sobre supuestos bloqueos y retenciones de compras en el exterior

ARCA desmintió una noticia sobre supuestos "bloqueos" y "retenciones" de compras en el exterior

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Renunció Juan Pazo a la dirección de ARCA

Renunció Juan Pazo, el titular de ARCA: quién lo reemplazará

Por Redacción Economía
La AFA quedó en la mira de la DGI por un presunto perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

Escándalo en AFA: la DGI denunció a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos

Por Redacción Política

La actualización responde al esquema de movilidad previsional que rige actualmente y se aplica de forma mensual. De esta manera, ARCA ajustó las escalas para autónomos en función de la inflación y de la normativa vigente.

ARCA detalló los nuevos montos para autónomos que rigen desde diciembre

Desde el organismo recaudador señalaron que “se oficializaron los valores que deberán ingresar los trabajadores autónomos a partir del período devengado diciembre de 2025”, en línea con los ajustes previsionales. A continuación, las escalas definidas por ARCA:

Categorías mínimas de revista

  • Categoría I: $61.230,68

  • Categoría II: $85.721,64

  • Categoría III: $122.460,30

  • Categoría IV: $195.936,38

  • Categoría V: $269.411,46

Arca Monotributo.jpg

Actividades penosas o riesgosas

  • Categoría I’ (I prima): $66.971,05

  • Categoría II’ (II prima): $93.758,05

  • Categoría III’ (III prima): $133.940,95

  • Categoría IV’ (IV prima): $214.305,42

  • Categoría V’ (V prima): $294.668,78

Otros regímenes especiales

  • Afiliaciones voluntarias y menores de 21 años: $61.230,68

  • Beneficiarios previsionales que continúan o reingresan como autónomos: $51.663,39

  • Amas de casa con aporte reducido (Ley Nº 24.828): $21.048,05

Categorías históricas vigentes hasta febrero de 2007

  • Categoría A: $47.758,14

  • Categoría B: $58.627,34

  • Categoría B’: $64.123,65

  • Categoría C: $78.371,47

  • Categoría C’: $85.718,80

  • Categoría D: $117.251,96

  • Categoría D’: $128.244,33

  • Categoría E: $195.779,44

  • Categoría E’: $214.133,77

  • Categoría F: $273.848,12

  • Categoría G: $391.408,22

  • Categoría G’: $428.102,74

  • Categoría H: $587.342,75

  • Categorías I y J: $734.753,68

Cómo impacta la actualización mensual de ARCA en los aportes de autónomos

ARCA recordó que los nuevos montos forman parte de un esquema de actualización mensual de las cuotas. Actualmente, los aportes de los autónomos se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, lo que implica subas alineadas con la inflación.

Este sistema reemplazó al mecanismo trimestral que regía hasta marzo de 2024, cuando los incrementos se aplicaban en marzo, junio, septiembre y diciembre. Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N°274/2024, la movilidad pasó a ser mensual, obligando a los trabajadores autónomos a revisar con mayor frecuencia sus obligaciones previsionales y a contemplar estos ajustes en su planificación económica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ARCA detalló el paso a paso para realizar la recategorización desde su portal oficial.

ARCA confirmó el calendario de recategorización del monotributo para 2026

Por Redacción Economía
Para acceder al crédito se exige un ingreso mínimo que supere los $1,7 millones mensuales.

Crédito hipotecario Banco Nación: cuánto pagas por mes si pedís $100 millones en diciembre de 2025

Por Melisa Sbrocco
Luis Caputo defendió el cambio en las bandas de flotación del dólar y dijo que permitirá acumular reservas.

Luis Caputo defendió el cambio en las bandas de flotación del dólar y dijo cómo le servirá al Banco Central

Por Redacción Economía
Dólar hoy al alza, martes 16 de diciembre

Efecto bandas cambiarias: sube el dólar hoy y el riesgo país perfora los 600 puntos

Por Redacción Economía