ARCA confirmó los nuevos montos que deberán pagar los autónomos desde diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos montos que deberán abonar los trabajadores autónomos a partir del período devengado diciembre de 2025 , con vencimiento en enero de 2026. La medida alcanza a todas las categorías y regímenes vigentes.

La actualización responde al esquema de movilidad previsional que rige actualmente y se aplica de forma mensual . De esta manera, ARCA ajustó las escalas para autónomos en función de la inflación y de la normativa vigente.

Desde el organismo recaudador señalaron que “ se oficializaron los valores que deberán ingresar los trabajadores autónomos a partir del período devengado diciembre de 2025 ”, en línea con los ajustes previsionales. A continuación, las escalas definidas por ARCA :

Categoría I’ (I prima): $66.971,05

Categoría II’ (II prima): $93.758,05

Categoría III’ (III prima): $133.940,95

Categoría IV’ (IV prima): $214.305,42

Categoría V’ (V prima): $294.668,78

Otros regímenes especiales

Afiliaciones voluntarias y menores de 21 años: $61.230,68

Beneficiarios previsionales que continúan o reingresan como autónomos: $51.663,39

Amas de casa con aporte reducido (Ley Nº 24.828): $21.048,05

Categorías históricas vigentes hasta febrero de 2007

Categoría A: $47.758,14

Categoría B: $58.627,34

Categoría B’: $64.123,65

Categoría C: $78.371,47

Categoría C’: $85.718,80

Categoría D: $117.251,96

Categoría D’: $128.244,33

Categoría E: $195.779,44

Categoría E’: $214.133,77

Categoría F: $273.848,12

Categoría G: $391.408,22

Categoría G’: $428.102,74

Categoría H: $587.342,75

Categorías I y J: $734.753,68

Cómo impacta la actualización mensual de ARCA en los aportes de autónomos

ARCA recordó que los nuevos montos forman parte de un esquema de actualización mensual de las cuotas. Actualmente, los aportes de los autónomos se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, lo que implica subas alineadas con la inflación.

Este sistema reemplazó al mecanismo trimestral que regía hasta marzo de 2024, cuando los incrementos se aplicaban en marzo, junio, septiembre y diciembre. Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N°274/2024, la movilidad pasó a ser mensual, obligando a los trabajadores autónomos a revisar con mayor frecuencia sus obligaciones previsionales y a contemplar estos ajustes en su planificación económica.