Sueño redondo: el futbolista mendocino que forma su carrera y su familia en Bosnia y Herzegovina

Juan José Fontemachi, de 29 años , atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal y profesional. Desde hace cuatro temporadas reside en Bosnia y Herzegovina, donde se desempeña como futbolista profesional y continúa construyendo su carrera lejos de su provincia natal.

Hace cuatro años decidió dejar Mendoza para radicarse en Bihac, una localidad ubicada en el cantón de Una-Sana, dentro del territorio de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Se trata de una zona situada al noroeste del país, cerca de la frontera con Croacia, aproximadamente a nueve kilómetros de distancia.

“Elegí Bosnia por la oportunidad que me dio el fútbol y porque me permitió seguir trabajando de lo que me fascina”, declara Fontemachi en diálogo con Los Andes. En ese sentido, remarca la importancia de aprovechar las posibilidades que se presentan en el camino profesional. “El fútbol es donde hay grandes oportunidades; por lo tanto, hay que aprovecharlas”, añade con entusiasmo. El club al que pertenece Juan es el NK Jedinstvo Bihac, donde juega como mediocampista defensivo.

Antes de llegar a Bosnia y Herzegovina, su primera experiencia fue en Dinamarca. Allí intentó dar sus primeros pasos en el fútbol europeo, aunque las circunstancias no se desarrollaron como él las había imaginado. ‘Por temas de papeles no pude seguir en ese país’, enfatiza. Sin embargo, esa etapa le permitió ampliar su recorrido y sumar vivencias en distintos lugares del continente.

“He tenido la suerte de conocer Inglaterra, España en gran parte, así como Croacia y Austria, un poquito de todo”, recuerda entre risas, al repasar los países que pudo visitar. Cada experiencia, señala, le aportó grandes aprendizajes tanto en lo deportivo como en lo personal.

Juan José Fontemachi durante el partido de liga frente al FK Radniki. Juan José Fontemachi durante el partido de liga frente al FK Radnciki. Gentileza

Lo difícil de emigrar

En cuanto a su proceso de adaptación, reconoce que no fue un proceso sencillo, especialmente en los primeros meses. “Cuesta bastante, como a toda persona que emigra por primera vez a un país donde no se habla el mismo idioma, la cultura es muy diferente y no hay una comunidad latina”, sostiene. Aun así, destaca el acompañamiento que recibió de la gente local.

“Son las mismas personas de acá las que te van ayudando para que no sea tan difícil”, subraya. Además, remarca que el hecho de vivir junto a su esposa fue clave para atravesar esa etapa de adaptación. “Al estar acá con mi esposa, entre los dos se nos hizo más fácil adaptarnos”, afirma.

Fontemachi está casado con Sofía Astudillo desde el 5 de enero de 2024. La boda se celebró en Mendoza, provincia de la que ambos son oriundos. Al igual que él, Sofía tiene 29 años y hasta hace un tiempo trabajó en un complejo turístico de verano en la ciudad. Actualmente, la pareja comparte un nuevo y significativo proyecto de vida.

El futbolista mendocino en el partido de derbi contra NK elik de Zenica El futbolista mendocino en el partido de derbi contra NK Celik de Zenica. Gentileza

En la dulce espera

Desde hace cinco meses, Juan y Sofía esperan la llegada de Rafael, su primer hijo. La noticia fue compartida recientemente y representa un momento de profunda felicidad para ambos. “Es nuestro primer hijo, estamos muy felices”, señala el futbolista, visiblemente emocionado al hablar de esta nueva etapa.

Juan junto a su esposa Sofía de paseo por el país europeo, felices antes la espera de su primer hijo: Rafael. Juan junto a su esposa Sofía de paseo por el país europeo, felices antes la espera de su primer hijo: Rafael. Gentileza.

En la actualidad, viven solos en Bosnia y Herzegovina, a la espera del nacimiento de Rafael. El resto de su familia permanece en Argentina. Sin embargo, la noticia del embarazo fue comunicada en persona durante una visita especial a Mendoza, en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Esa fue la sorpresa que llevamos cuando fuimos hace poco a Argentina”, remarca Juan, al recordar el emotivo momento en que compartieron la noticia con sus seres queridos. Aquella visita también les permitió reencontrarse con afectos y recargar energías antes de regresar a Europa.

Si bien hace pocas semanas estuvieron en Mendoza, el joven futbolista reconoce que hay muchas cosas de la provincia que extrañan en su vida cotidiana. “La familia, los amigos, las comidas y la cultura”, enumera. No obstante, destaca que el viaje reciente les permitió “recargar energías” y volver con renovado entusiasmo.

La figura de Messi en Bosnia y Herzegovina

La figura de Lionel Messi es indiscutible en todo el mundo, y no es la excepción con lo que le pasa a Juan. “Ya con solo saber que sos argentino te dicen ‘campeón mundial’ o te dicen ‘Messi’ o ‘¿Qué mirás, bobo?’ Jajaja”, expresa, señalando que “la verdad es que Messi es ídolo en todo punto del mundo”.

Cuenta que lo particular en aquel país es que “a cada niño aquí lo ves con su remera y el nombre Messi. La gente aquí es muy fantástica y me hace acordar mucho a Argentina”. Y señala que, a diferencia de nuestro país, “ellos van de visitante a todos lados ya que aquí está permitido”.

Cómo ve Argentina desde lejos

Desde su mirada a la distancia, Fontemachi observa algunos cambios en la realidad argentina. “Desde afuera se ve una mejoría en general”, señala, y hace especial hincapié en el área migratoria. “Desde cuando emigré hasta ahora hay una mejoría”, declara.

Sin embargo, al referirse específicamente al fútbol argentino, considera que aún existen aspectos por mejorar. En ese sentido, plantea que el deporte podría estar más organizado, especialmente en lo que respecta a la formación y a lo económico. “Cuando una persona conoce otros niveles u otros países, se pregunta: si en Argentina tenemos lo mejor en lo futbolístico, ¿por qué no se progresa de esta manera?”, reflexiona.

Juan José Fontemachi actualmente integra el equipo NK Jedinstvo Bihac en Bosnia y Herzegovina. Juan José Fontemachi actualmente integra el equipo NK Jedinstvo Bihac en Bosnia y Herzegovina. Gentileza

El choque cultural

Al comparar la cultura de Bosnia y Herzegovina con la argentina, Fontemachi sostiene que existen diferencias marcadas en muchos aspectos, incluso en lo religioso. “Es muy diferente todo”, afirma. Aun así, encuentra un punto en común que considera fundamental: “Algo que tienen en común es el valor hacia la familia”, reflexiona.

En relación con la seguridad, destaca una diferencia notoria respecto a Argentina. “No existe ningún tipo de robo, por lo que se vive muy seguro y tranquilo”, puntualiza. En cuanto a la gastronomía, reconoce que también es distinta, aunque positiva. “Es diferente, pero rica a la vez”, comenta entre risas.

El clima es otro de los aspectos que más contraste presenta con Argentina. Según relata, las estaciones están muy marcadas. “El invierno es muy frío, con nieve, y la temperatura llegó hace unos días a -10”, señala, describiendo las condiciones que enfrenta durante esa época del año.

Juan José Fontemachi actualmente integra el equipo NK Jedinstvo Bihac en Bosnia y Herzegovina. Desde hace cuatro años el joven mendocino reside en Bosnia y Herzegovina, donde se desempeña como futbolista profesional. Gentileza

A pesar de las diferencias culturales, climáticas y de costumbres, Juan José Fontemachi atraviesa, junto a su esposa, uno de los momentos más felices de sus vidas. Con trabajo, salud y la pronta llegada de Rafael, la pareja proyecta su presente en Bosnia y Herzegovina con grandes expectativas. “Mi deseo es seguir creciendo futbolística y personalmente, mantenerme en el nivel que estoy”, resalta Juan. Añade que desea “seguir adquiriendo experiencias que me van a servir para el futuro”. Uno de sus proyectos para 2026 es comenzar con las licencias como entrenador.

“Obvio que me gustaría volver a vivir en Argentina, pero veremos qué nos depara el destino”, concluye el futbolista, dejando abierta la posibilidad de nuevos caminos en su vida personal y profesional.