Circuito Strip Center avanza con proyectos en Mendoza y suma 14.300 metros cubiertos: cuándo llegará a El Challao

El crecimiento urbano de Mendoza viene acompañado por una transformación en la forma de consumir y de habitar los espacios comerciales. En ese escenario, el Circuito Strip Center se posiciona como uno de los principales impulsores del modelo de strip center, un formato de cercanía que gana terreno por su escala intermedia, su integración con los barrios y su adaptación a las rutinas cotidianas.

Con aperturas y próximos desarrollos en distintas zonas estratégicas, la red impulsada por Kristich Desarrollo ya suma 14.300 metros cubiertos entre sus centros comerciales operativos y proyectados, con una propuesta que combina servicios esenciales, gastronomía y bienestar, y que proyecta un crecimiento sostenido hacia 2027.

El crecimiento del strip center en Mendoza no es casual. La expansión de áreas residenciales y la necesidad de contar con servicios próximos al hogar consolidaron un formato de comercio a cielo abierto que reduce traslados, simplifica la experiencia de compra y se integra al entramado barrial. En ese contexto, Circuito Strip Center avanza con una estrategia clara de crecimiento territorial y conceptual.

“ Entender cómo la gente vive hoy y acompañar esas rutinas reales de consumo ” es, según explicó Emiliano Barta, gerente general del Circuito Strip Center de Kristich Desarrollo , uno de los pilares que guía cada nuevo desarrollo. Esa mirada se traduce en centros comerciales que priorizan la cotidianeidad, con una combinación de rubros pensados para el día a día y no únicamente para el consumo ocasional.

Tras las aperturas de Alma Gardenia , sobre Acceso Sur, y La Bastilla , el tercer strip center de la red es Circuito Acceso Este , que avanza con su puesta en marcha junto al supermercado Carrefour . Todo este crecimiento se da bajo el lema de una inauguración de este tipo de comercios por año , una lógica que ordena la expansión del Circuito Strip Center y que tiene como próximo hito a Circuito Sport , previsto para 2027.

Circuito Sport en El Challao: un desarrollo enfocado en bienestar, salud y vida activa

El próximo paso en la expansión será Circuito Sport, un proyecto que refleja la evolución del modelo hacia una identidad más especializada. Ubicado en El Challao, cerca de Dalvian, sobre Avenida Champagnat y lindero al supermercado Átomo, el nuevo strip center estará fuertemente vinculado al bienestar y al estilo de vida activo.

“Este proyecto va a contar con 29 locales, en un terreno de más de 10.000 metros cuadrados, con más de 5.000 metros cubiertos y 160 cocheras”, detalló Barta, al explicar que la escala responde tanto a la demanda detectada en la zona como al perfil del público que la habita. La decisión de ampliar la superficie cubierta surge, además, del aprendizaje obtenido en los centros ya operativos.

"Desde Circuito venimos trabajando hace tiempo en algo que para nosotros es clave: entender cómo vive la gente hoy y acompañar esas rutinas reales", explicó Emiliano Barta, gerente general del Circuito Strip Center de Kristich Desarrollo. En esa línea, detalló que dentro de la red se viene desarrollando un pre proyecto que se denominará Circuito Sport, pensado específicamente para ese entorno urbano.

El concepto se apoya en el ADN que comparten todos los desarrollos de Circuito Strip Center, donde el objetivo central es resolver la vida cotidiana. En ese esquema, el tiempo, la cercanía y la comodidad funcionan como valores estructurales, mientras que cada sede se adapta a su entorno, bajo una marca replicable preparada para crecer.

En el caso de El Challao, la lectura territorial fue determinante. “Vemos un potencial enorme vinculado al deporte, al bienestar y a un estilo de vida activo”, señaló Barta, al explicar que la idea es que el centro comercial deje de ser solo un lugar de compras y pase a ser un espacio que acompañe el movimiento diario de las personas.

“La propuesta de Circuito Sport es acompañar el día a día: entrenar, cuidarse, resolver lo cotidiano y compartir”, explicó el directivo, siempre bajo el concepto de “Tu Circuito”, donde cada persona arma su propio recorrido según su agenda y sus necesidades, integrando consumo, salud y tiempo personal.

El proyecto se apoya en la fortaleza de la red Circuito como marca en proceso de consolidación. “No hablamos de un formato rígido, sino de un modelo flexible, pensado para crecer de manera ordenada y sostenible”, afirmó Barta, al destacar la capacidad de integración urbana del formato.

“Circuito Sport es una evolución natural de nuestra visión. Porque para nosotros, Circuito no es solo una marca comercial, es una forma de habitar el consumo cotidiano, adaptada a cada zona y a cada comunidad”, concluyó.

El gimnasio como servicio, la construcción de identidades propias en cada circuito

Uno de los ejes centrales de Circuito Sport será la incorporación de Level Gym, una marca que ya forma parte del ecosistema comercial de la red. “Este gimnasio nos acompaña en Alma Gardenia, en Acceso Este y en La Bastilla, y ahora va a tener presencia en nuestras cuatro unidades”, señaló Barta. El espacio contará con más de 1.000 metros cuadrados destinados exclusivamente a la actividad física.

Strip Sport Circuito Sport, previsto para 2027 en El Challao, estará orientado al bienestar, la salud y el consumo cotidiano.

La incorporación de servicios responde a un proceso de ajuste continuo. “Cada sector comercial, cada circuito tiene ya una identidad propia”, explicó el gerente general, al detallar que Alma Gardenia se consolidó con un fuerte perfil de construcción y gastronomía, mientras que otros centros priorizan distintos rubros según las características de cada zona.

“Nos adecuamos a la zona, a las necesidades y, más que nada, a la demanda que tenemos en cada lugar”, agregó Barta, subrayando que esa flexibilidad permite optimizar la propuesta comercial y fortalecer el vínculo con los vecinos.

Plazos, empleo y una red que proyecta cuatro strip centers operativos en 2027

En términos de cronograma, Circuito Strip Center mantiene una planificación definida. Mientras la inauguración de Circuito Acceso Este está prevista entre marzo y abril, Circuito Sport proyecta su puesta en marcha para febrero o marzo de 2027. La obra tendrá una duración estimada de nueve meses y generará un impacto directo en el empleo local.

“En cada obra tenemos alrededor de 150 personas trabajando, entre personal propio y tercerizado”, precisó Barta, al referirse al movimiento que genera cada desarrollo desde el inicio de la construcción.

Con la concreción del cuarto strip center, la red alcanzará más de 80 locales, más de 70 marcas y 14.300 metros cuadrados de locales entre los centros comerciales ya activos, consolidando un modelo de cercanía que sigue ganando protagonismo en el mapa comercial de Mendoza.