Subsidio de gas y luz en 2026: cómo pedirlo con el nuevo sistema y seguir pagando menos

El Gobierno nacional implementó en 2026 un cambio profundo en el esquema de subsidio a los servicios públicos. El nuevo régimen elimina la segmentación por niveles y redefine quiénes acceden a los descuentos en gas y luz, con criterios más exigentes basados en ingresos y patrimonio.
Este rediseño obliga a miles de hogares a revisar su situación para no pasar a tarifa plena. Aunque gran parte de los usuarios son migrados de manera automática, hay casos en los que es indispensable hacer el trámite para conservar el subsidio y evitar aumentos significativos en la factura.
Cómo pedir el subsidio de gas y luz con el nuevo régimen en 2026
Con la puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el sistema dejó atrás la segmentación N1, N2 y N3. Desde la Secretaría de Energía señalaron que “a partir de ahora, el esquema se divide entre quienes reciben el apoyo estatal y quienes pagan la tarifa plena, basándose en criterios de ingresos y patrimonio mucho más estrictos”.
Para administrar el beneficio se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplazó al RASE. Desde el organismo explicaron que “la migración de datos para la mayoría de los usuarios es automática, pero existen grupos específicos que deben realizar el trámite de manera urgente para asegurar la continuidad de los descuentos”.
Paso a paso para solicitar el subsidio
Ingresar a argentina.gob.ar/subsidios
El trámite es 100% online y se realiza desde la plataforma oficial habilitada por el Gobierno.
Tener a mano la última factura de gas o luz
El sistema solicita el número de medidor y el número de cliente, NIS o cuenta. El subsidio queda vinculado al punto de suministro, sin importar si el solicitante es propietario o inquilino.
Completar la declaración jurada digital
Se debe cargar el DNI vigente, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico activo. Desde la Secretaría de Energía aclararon que “el tope para acceder al subsidio se fijó en 3 Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores actualizados por el INDEC”.
Validación de datos patrimoniales
El sistema cruza información y excluye a hogares con más de una propiedad, vehículos de lujo, embarcaciones o aeronaves.
Guardar el código de gestión
Al finalizar, se genera un código que permite seguir el estado del trámite desde la aplicación Mi Argentina, donde se informa si el subsidio fue aprobado o si el hogar pasa a tarifa plena.
Quiénes deben inscribirse obligatoriamente y qué pasa si no lo hacen
El subsidio a la energía eléctrica, gas natural, garrafa y gas propano por redes está orientado a hogares de bajos ingresos que no pueden afrontar el costo pleno de las tarifas. El criterio principal de acceso es el nivel de ingresos del grupo familiar en su conjunto, que no debe superar las 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores oficiales del INDEC.
Aunque muchos usuarios conservan el subsidio de forma automática, hay sectores que deben inscribirse sí o sí en el ReSEF para no perder el beneficio. Entre ellos están los usuarios de garrafas de GLP y los ex beneficiarios del Programa Hogar, que ahora reciben el descuento directo al momento de la compra mediante medios de pago virtuales.
También están obligados a realizar el trámite quienes accedían a la Tarifa Social de Gas, ya que ese esquema quedó absorbido por el nuevo régimen focalizado. Además, cualquier persona que haya tenido cambios recientes en su situación económica, como la pérdida del empleo o una baja significativa de ingresos, puede solicitar una revisión para intentar acceder nuevamente al subsidio.
En el caso de la electricidad, el beneficio puede cubrir hasta el 50% del consumo dentro de un bloque determinado. Sin embargo, si el trámite no se completa o los datos no están actualizados, el hogar queda automáticamente encuadrado en tarifa plena.
Desde el Gobierno recuerdan que los hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los veteranos de Malvinas con pensión vitalicia y quienes tengan certificado de vivienda del ReNaBaP cuentan con prioridad. Aun así, deben verificar que la información esté correctamente cargada en la nueva plataforma para evitar aumentos inesperados en las próximas facturas de gas y luz.