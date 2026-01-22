Subsidio de gas y luz en 2026: cómo pedirlo con el nuevo sistema y seguir pagando menos

El nuevo esquema de subsidio a la energía redefine quién accede a descuentos en gas y luz y obliga a muchos usuarios a realizar el trámite online en 2026.

El ReSEF reemplazó al sistema anterior y concentra los pedidos de subsidio para gas y luz en una única plataforma digital.

El Gobierno nacional implementó en 2026 un cambio profundo en el esquema de subsidio a los servicios públicos. El nuevo régimen elimina la segmentación por niveles y redefine quiénes acceden a los descuentos en gas y luz, con criterios más exigentes basados en ingresos y patrimonio.

Este rediseño obliga a miles de hogares a revisar su situación para no pasar a tarifa plena. Aunque gran parte de los usuarios son migrados de manera automática, hay casos en los que es indispensable hacer el trámite para conservar el subsidio y evitar aumentos significativos en la factura.

Cómo pedir el subsidio de gas y luz con el nuevo régimen en 2026 Con la puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el sistema dejó atrás la segmentación N1, N2 y N3. Desde la Secretaría de Energía señalaron que “a partir de ahora, el esquema se divide entre quienes reciben el apoyo estatal y quienes pagan la tarifa plena, basándose en criterios de ingresos y patrimonio mucho más estrictos”.

Tarifas en el servicio de gas natural. Archivo Los Andes Quienes no se inscriban a tiempo pueden quedar automáticamente encuadrados en tarifa plena. Los Andes Para administrar el beneficio se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplazó al RASE. Desde el organismo explicaron que “la migración de datos para la mayoría de los usuarios es automática, pero existen grupos específicos que deben realizar el trámite de manera urgente para asegurar la continuidad de los descuentos”.

Paso a paso para solicitar el subsidio