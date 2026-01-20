20 de enero de 2026 - 11:01

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar $72.000 en supermercados y mayoristas los días miércoles.

El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde la app BNA+.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación renovó en 2026 el beneficio para quienes buscan reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

El beneficio se obtiene solo con pagos presenciales realizados con QR a través de MODO.

El reintegro es solo los miércoles y se acredita en 30 días hábiles.

La promoción se aplica durante seis miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $72.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro de $72.000 con BNA+ y MODO: cómo se paga

El beneficio de BNA+ está vigente todos los miércoles dentro del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana. Al sostener el uso del beneficio durante seis miércoles, es posible alcanzar el reintegro total de $72.000.

MODO
Con el tope semanal, una persona puede ahorrar $72.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $144.000.

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour

  • Coto

  • VEA

  • Disco

  • Jumbo

  • La Anónima

  • Diarco

  • Chango Más

  • Libertad

  • Yaguar

  • Día

jubilada supermercado compras
La promoción alcanza a supermercados y mayoristas de todo el país, con fuerte presencia en Mendoza.

En la provincia de Mendoza, el beneficio también alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

  • Átomo

  • VEA

  • Carrefour

  • Jumbo

  • Makro

  • Hiper Libertad

  • Yaguar

  • Super A

  • Granja Benedetti

  • Carnes Rizzo

  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $72.000 o $144.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante seis miércoles, una persona puede alcanzar los $72.000 en devoluciones.

En hogares donde dos personas cuentan con BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede acceder al tope semanal utilizando su propia tarjeta del Banco Nación y pagando con MODO, lo que permite llegar hasta $144.000 en reintegros, siempre dentro de supermercados y mayoristas adheridos y respetando las condiciones de la promoción.

