Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación renovó en 2026 el beneficio para quienes buscan reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

La promoción se aplica durante seis miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $72.000 por persona , tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio de BNA+ está vigente todos los miércoles dentro del período promocional , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana . Al sostener el uso del beneficio durante seis miércoles , es posible alcanzar el reintegro total de $72.000 .

Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+ . La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Con el tope semanal, una persona puede ahorrar $72.000 y dos titulares con cuenta BNA+ llegar a $144.000.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

La promoción alcanza a supermercados y mayoristas de todo el país, con fuerte presencia en Mendoza.

En la provincia de Mendoza, el beneficio también alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo y cómo sumar $72.000 o $144.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante seis miércoles, una persona puede alcanzar los $72.000 en devoluciones.

En hogares donde dos personas cuentan con BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede acceder al tope semanal utilizando su propia tarjeta del Banco Nación y pagando con MODO, lo que permite llegar hasta $144.000 en reintegros, siempre dentro de supermercados y mayoristas adheridos y respetando las condiciones de la promoción.