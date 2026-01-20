Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación renovó en 2026 el beneficio para quienes buscan reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
El Banco Nación renovó en 2026 el beneficio para quienes buscan reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.
La promoción se aplica durante seis miércoles consecutivos y permite ahorrar hasta $72.000 por persona, tanto en compras presenciales como online, pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio de BNA+ está vigente todos los miércoles dentro del período promocional, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por persona cada semana. Al sostener el uso del beneficio durante seis miércoles, es posible alcanzar el reintegro total de $72.000.
Para acceder al ahorro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida para compras presenciales y online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
Carrefour
Coto
VEA
Disco
Jumbo
La Anónima
Diarco
Chango Más
Libertad
Yaguar
Día
En la provincia de Mendoza, el beneficio también alcanza a una amplia red de comercios, entre ellos
Átomo
VEA
Carrefour
Jumbo
Makro
Hiper Libertad
Yaguar
Super A
Granja Benedetti
Carnes Rizzo
Carnes de Mi Campo
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del consumo. Repitiendo este esquema durante seis miércoles, una persona puede alcanzar los $72.000 en devoluciones.
En hogares donde dos personas cuentan con BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede acceder al tope semanal utilizando su propia tarjeta del Banco Nación y pagando con MODO, lo que permite llegar hasta $144.000 en reintegros, siempre dentro de supermercados y mayoristas adheridos y respetando las condiciones de la promoción.