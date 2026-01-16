16 de enero de 2026 - 10:50

Reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco: cómo ahorrar más de $25.000 viernes, sábado y domingo

VEA y Disco ofrecen un reintegro del 20% pagando con MODO. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope de $25.000 por banco en enero.

El reintegro es solo los miércoles y se acredita en 30 días hábiles.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los supermercados VEA y Disco vuelven a activar un reintegro para quienes hacen las compras del mes. Durante enero, pagando con MODO, se puede acceder a un reintegro que alcanza hasta los $25.000 por banco.

El beneficio aplica únicamente en compras presenciales de supermercado realizadas viernes, sábado y domingo, y permite sumar ahorro incluso cuando se combina con otros descuentos bancarios vigentes.

Cómo es el reintegro de MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder, el pago debe hacerse de manera presencial, escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas.

MODO

El monto mínimo de compra es de $100.000 y el beneficio aplica solo los viernes, sábados y domingos. No es válido para compras online ni para pagos realizados mediante transferencias bancarias.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga su cuenta vinculada y no registre deudas con la entidad emisora de la tarjeta utilizada.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP
Supermercado Vea

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral Espejo 143, Segunda Sección, Capital, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Capital, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Capital, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Capital, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Capital, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Capital, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Capital, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Capital, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Capital, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Capital, Mendoza

Cuánto hay que gastar para llegar al reintegro máximo

Para obtener el reintegro máximo de $25.000, es necesario realizar una compra mínima de $100.000 en un solo pago en VEA o Disco, utilizando MODO y una tarjeta emitida por una entidad adherida.

El beneficio es por banco y por mes, se puede acumular con otros descuentos bancarios y, en caso de contar con dos o más bancos adheridos, es posible utilizar cada uno para acceder al tope mensual correspondiente. La promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado.

