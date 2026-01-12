12 de enero de 2026 - 11:31

Reintegro en supermercado Vea: vuelve el 20% sin tope con Mercado Pago

Vea relanzó el reintegro en supermercados con nuevas condiciones. El beneficio es del 20% sin tope, pagando con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.

El reintegro volvió a Vea con cambios en la forma de pago y un descuento del 20% sin límite de devolución.

El reintegro volvió a Vea con cambios en la forma de pago y un descuento del 20% sin límite de devolución.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Mercado Pago renueva en 2026 el ahorro en supermercados y vuelve una de sus promociones más buscadas junto a Vea. El beneficio permite acceder a un 20% de descuento sin tope de reintegro, pagando con dinero en cuenta a través del QR.

Leé además

vuelve el reintegro de $25.000 a vea y disco con modo viernes, sabado y domingo

Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica los jueves de enero en compras presenciales y online pagando con MODO en Chango Más.

Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

Por Melisa Sbrocco

La promo está pensada para compras y se activa todos los lunes, con un mínimo de $60.000. Para aplicar al reintegro debes usar Mercado Pago y pagar con saldo en cuenta.

Vea y Mercado Pago: cómo aprovechar el 20% sin tope de reintegro

La promoción entre Vea y Mercado Pago es exclusiva para tiendas físicas y rige todos los lunes de enero de 2026 en todo el país. El beneficio consiste en un 20% de descuento sin tope de reintegro, con un mínimo de compra de $60.000, pagando únicamente con dinero en cuenta mediante el QR de Mercado Pago.

Mercado Pago
Mercado Pago

Mercado Pago

El descuento no es acumulable con otras promociones, es válido solo para consumidor final y para consumo familiar, con un máximo de 24 unidades por compra. Quedan excluidos rubros como carnes, electrodomésticos y bodegas específicas (La Rural, Rutini, Trumpeter, Chandon, Catena Zapata, El Enemigo, Baron B, Terrazas de los Andes, entre otras).

En Mendoza, la promoción puede aprovecharse en las siguientes sucursales de Vea:

  • Vea Gral. Espejo 143 – Segunda Sección, Mendoza
  • Vea San Martín 698 – Godoy Cruz
  • Vea Sarmiento 998 – Godoy Cruz
  • Vea Godoy Cruz 3825 – Guaymallén
  • Vea I. Molina 325 – Guaymallén
  • Vea Paso de los Andes 850 – Godoy Cruz
  • Vea América 2780 – Godoy Cruz
  • Vea Perito Moreno 1481 – Godoy Cruz
  • Vea Av. Belgrano 1318 – Quinta Sección
  • Vea San Miguel 1650 – Las Heras
  • Vea Santiago del Estero 25 – Ciudad de Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105 – Guaymallén
  • Vea 9 de Julio 100 – San Martín
  • Vea Perrupato 356 – San Martín
  • Vea Lavalle 942 – Rivadavia
  • Vea San Martín 1211 – Tunuyán
  • Vea Rawson 2600 – Maipú
  • Vea Padre Vázquez 328 – Maipú
  • Vea Av. Acceso Este 3280 – Ciudad de Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875 – San Rafael
  • Vea San Martín 880 – Luján de Cuyo
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas – San Rafael
  • Vea Av. del Libertador Norte 229 – General Alvear

Cuánto dinero se recupera pagando con Mercado Pago en Vea

El ahorro que ofrece esta promoción crece de manera directa según el monto de la compra, ya que el descuento no tiene tope. En una compra mínima de $60.000, el beneficio representa una devolución de $12.000. Si el gasto asciende a $100.000, el reintegro llega a $20.000. El reintegro se hace cuando se paga, por lo que verás el descuento de forma inmediata. La aplicación hace quita del 20% del monto total y pagas menos que el resumen de la compra hecha.

vea
La promoción rige todos los lunes y exige un monto mínimo de compra y pago con Mercado Pago.

La promoción rige todos los lunes y exige un monto mínimo de compra y pago con Mercado Pago.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Descuentos y reintegros en combustibles durante enero de 2026

Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Por Redacción Economía
El beneficio solo aplica en compras presenciales en Jumbo.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve $25.000 con tarjetas de más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta 12.000 pesos por semana en compras habituales.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica en compras presenciales y online realizadas con MODO en comercios

Vuelve el reintegro a Chango Más en enero: cómo ahorrar $20.000 con 17 bancos distintos

Por Melisa Sbrocco