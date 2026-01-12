ANSES: calendario de pago del lunes 12 de enero y cuándo cobro según DNI

La ANSES activó el calendario de pago de enero y confirmó quiénes cobran este lunes 12 de enero, con fechas definidas según terminación de DNI. La información alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.
ANSES confirmó el calendario de pago del lunes 12 de enero con aumentos y refuerzos vigentes. Mirá quiénes cobran hoy y los montos actualizados.
La ANSES activó el calendario de pago de enero y confirmó quiénes cobran este lunes 12 de enero, con fechas definidas según terminación de DNI. La información alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Además, este mes rige una actualización de montos y continúan los refuerzos para los ingresos más bajos. A continuación, el detalle para saber cuándo cobro y qué prestaciones se pagan hoy.
La Administración Nacional de la Seguridad Social precisó los pagos correspondientes a este lunes. Según informó el organismo, “la ANSES informó el cronograma de pagos para este lunes 12 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos”.
De acuerdo con el calendario oficial, cobran hoy:
En enero se aplica un aumento del 2,47 % en las prestaciones previsionales y asignaciones. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los $419.299,32, cifra que incluye el bono de $70.000.
Los montos actualizados quedan de la siguiente manera:
Asignaciones con aumento vigente: