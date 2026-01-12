12 de enero de 2026 - 09:33

ANSES: calendario de pago del lunes 12 de enero y cuándo cobro según DNI

ANSES confirmó el calendario de pago del lunes 12 de enero con aumentos y refuerzos vigentes. Mirá quiénes cobran hoy y los montos actualizados.

ANSES avanza con el calendario de pago de enero y define quiénes cobran este lunes según la terminación del DNI.

ANSES avanza con el calendario de pago de enero y define quiénes cobran este lunes según la terminación del DNI.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES activó el calendario de pago de enero y confirmó quiénes cobran este lunes 12 de enero, con fechas definidas según terminación de DNI. La información alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Leé además

ANSES confirmó un nuevo pago de la Ayuda Escolar para quienes no cobraron en marzo y presentaron el certificado escolar en 2025.

ANSES confirma el pago de la Ayuda Escolar: quiénes van a cobrar en enero y qué pasa con el beneficio en 2026

Por Redacción Economía
ANSES estableció un cronograma escalonado de pagos según la terminación del DNI.

SUAF de ANSES: cuánto se cobra en enero y cuáles son las fechas de pago

Por Redacción Economía

Además, este mes rige una actualización de montos y continúan los refuerzos para los ingresos más bajos. A continuación, el detalle para saber cuándo cobro y qué prestaciones se pagan hoy.

Pensiones no contributivas ANSES.jpg
Los haberes pueden cobrarse en cajeros, bancos habilitados o en ventanilla.

Los haberes pueden cobrarse en cajeros, bancos habilitados o en ventanilla.

Calendario de pago de ANSES del lunes 12 de enero: quiénes cobran hoy y cuándo cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social precisó los pagos correspondientes a este lunes. Según informó el organismo, “la ANSES informó el cronograma de pagos para este lunes 12 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos”.

De acuerdo con el calendario oficial, cobran hoy:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ansesgob/status/2010679838936269147&partner=&hide_thread=false
  • SUAF de ANSES: DNI terminados en 1.
  • Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 0.
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ansesgob/status/2010679994935128525&partner=&hide_thread=false
  • Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones, con pagos vigentes hasta el 12 de febrero.
  • Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio y adopción): todas las terminaciones, hasta el 12 de febrero.
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ansesgob/status/2010680109892571143&partner=&hide_thread=false

Montos de ANSES en enero: cuánto cobran

En enero se aplica un aumento del 2,47 % en las prestaciones previsionales y asignaciones. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los $419.299,32, cifra que incluye el bono de $70.000.

Los montos actualizados quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.299,32
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509,52
  • Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32

Asignaciones con aumento vigente:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518
  • AUH con Discapacidad: $408.705
  • Asignación Familiar por Hijo: $62.765
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Confirman las fechas de Becas Progresar.

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero y los montos a cobrar

Por Redacción Economía
ANSES informó las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a enero de 2026.

ANSES confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilaciones, pensiones y asignaciones

Por Redacción Economía
La AUH se actualiza en enero y se combina con la Tarjeta Alimentar para reforzar el ingreso famili

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $633.529 en enero

Por Melisa Sbrocco
Anses: calendario de jubilados y pensionados en enero de 2026 con aumento

Cuándo cobro Anses en enero 2026: fechas con aumento para jubilados y pensionados

Por Redacción Economía