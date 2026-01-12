ANSES: calendario de pago del lunes 12 de enero y cuándo cobro según DNI

ANSES confirmó el calendario de pago del lunes 12 de enero con aumentos y refuerzos vigentes. Mirá quiénes cobran hoy y los montos actualizados.

ANSES avanza con el calendario de pago de enero y define quiénes cobran este lunes según la terminación del DNI.

La ANSES activó el calendario de pago de enero y confirmó quiénes cobran este lunes 12 de enero, con fechas definidas según terminación de DNI. La información alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Además, este mes rige una actualización de montos y continúan los refuerzos para los ingresos más bajos. A continuación, el detalle para saber cuándo cobro y qué prestaciones se pagan hoy.

Pensiones no contributivas ANSES.jpg Los haberes pueden cobrarse en cajeros, bancos habilitados o en ventanilla. Freepik Calendario de pago de ANSES del lunes 12 de enero: quiénes cobran hoy y cuándo cobro La Administración Nacional de la Seguridad Social precisó los pagos correspondientes a este lunes. Según informó el organismo, “la ANSES informó el cronograma de pagos para este lunes 12 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos”.

De acuerdo con el calendario oficial, cobran hoy: