Reintegro de $15.000 en Chango Más: el beneficio que se activa todos los jueves

Chango Más activó una promoción para los jueves de enero con reintegros de $15.000 pagando a través de MODO, válida en locales físicos y online.

El beneficio se aplica todos los jueves y permite ahorrar hasta $15.000 por semana.

Chango Más lanzó una promoción que permite obtener un Chango Mas de hasta $15.000 por semana pagando con un solo banco. El beneficio está disponible durante enero y aplica tanto para compras presenciales como online.

La propuesta rige todos los jueves y está dirigida a clientes que cobren su sueldo en ICBC, con pagos realizados a través de MODO o la app del banco en locales adheridos y en la tienda online oficial.

Cómo acceder al reintegro de $15.000 en Chango Más El beneficio consiste en un 30% de ahorro pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard ICBC en un pago, o con tarjeta de débito Visa ICBC. La condición clave es realizar el pago escaneando un código QR desde MODO o desde la app del banco.

MODO La promoción alcanza a compras presenciales y también a operaciones realizadas por internet. La promoción es válida para clientes que depositen su sueldo en ICBC y cuenten con acreditación de haberes dentro de los 90 días previos a la compra. Aplica en tiendas físicas de Chango Más, Hiper Chango Más y Punto Mayorista, así como también en compras online a través de masonline.com.ar.

El reintegro se acredita en el momento de la compra o dentro de los 30 días posteriores en la caja de ahorro o cuenta corriente asociada a MODO. No es válido para pagos con Mercado Pago ni para determinados tipos de tarjetas empresariales, y quedan excluidos rubros como electrodomésticos, electrónicos y celulares.

Estos son los locales en Mendoza: Hiper Chango Más Guaymallén : Moldes 1023

: Moldes 1023 Hiper Chango Más Las Heras : Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín

: Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín Hiper Chango Más Palmares

Chango Más: Juan Agustín Maza 470 Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope de reintegro El tope de reintegro es de $15.000 por usuario por jueves. Como el descuento es del 30%, la compra necesaria para recuperar el máximo del beneficio debe ser de $50.000 en productos incluidos en la promoción. De esta manera, quienes cumplan con todas las condiciones y realicen una compra por ese monto podrán obtener el reintegro total, siempre dentro de la vigencia del 01/01/26 al 31/01/26 y únicamente los días jueves. Chango Mas El reintegro se acredita en la cuenta asociada a la aplicación de pago utilizada.