Flybondi no despega: suma más vuelos cancelados y arriesga multas y suspensiones de rutas

La Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) labró actas de infracción contra la aerolínea low cost Flybondi por múltiples cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo y por una catarata de reclamos de pasajeros que podrían derivar en sanciones adicionales .

El organismo, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, aseguró que la medida se tomó “en cumplimiento de su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”.

Las quejas de los usuarios se canalizaron de manera gratuita a través del sitio web oficial de la ANAC, donde los pasajeros denunciaron incumplimientos que vulneraron sus derechos, en especial la falta de información y la reprogramación tardía o inexistente de los vuelos.

Las actas de infracción constituyen constataciones formales realizadas por funcionarios habilitados y dan inicio a un sumario administrativo . Si se comprueba la responsabilidad de la empresa, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación temporal de la autorización para operar. El año pasado, la compañía fue multada por una cifra superior a los $300 millones.

Desde el organismo aeronáutico remarcaron que el mecanismo de control había quedado prácticamente sin aplicación desde 2020 y que ahora volvió a activarse para todas las aerolíneas, no sólo Flybondi. “El objetivo primario es proteger a los pasajeros y que las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma”, señalaron a NA.

En plena temporada alta de verano, Flybondi acumuló más de 22.000 pasajeros afectados y 125 vuelos regionales cancelados entre el jueves 8 y el lunes 12 de enero. Sólo ese lunes, se suspendieron 20 de los 76 vuelos programados, mientras que el domingo se anularon otros 20 sobre un total de 74.

La situación no mejoró con el correr de los días. El martes, 24 de los 47 vuelos previstos fueron cancelados, dejando a cientos de pasajeros varados durante horas en los aeropuertos, a la espera de una reprogramación que, en muchos casos, no llegó.

La empresa arrastra deficiencias operativas desde hace semanas, que se profundizaron con el aumento de la demanda por las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada fuerte del verano.

Qué dice Flybondi sobre las cancelaciones y cómo es su "plan de expansión"

Desde Flybondi explicaron a La Nación que la programación “se vio afectada por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota” y aseguraron que la situación comenzará a normalizarse en el transcurso de esta semana, cuando se habiliten las cuatro aeronaves recién arribadas al país.

Flybondi opera en Argentina desde 2018, tras la apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la gestión de Mauricio Macri. Actualmente cuenta con una flota de 15 aviones, vuela a 16 destinos domésticos y conecta a nivel internacional con Brasil, Paraguay y Perú.

Según datos de la compañía, emplea a más de 1.500 personas y transportó a más de 17 millones de pasajeros, muchos de ellos primerizos en avión gracias a su esquema de bajo costo. Es la tercera aerolínea en cantidad de pasajeros de cabotaje, después de Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

Flybondi, más complicada: sigue cancelando vuelos (Foto archivo)

A mediados de 2025, la aerolínea cambió de manos: su inversor principal pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, un empresario al que se le atribuyen vínculos estrechos con el gobierno de Javier Milei.

En diciembre, la low cost anunció un plan de expansión, con un pedido de 35 nuevas aeronaves Airbus y Boeing, con el que promete incrementar su flota un 230% en los próximos cuatro años.

El 10 de enero finalizaron los arribos de las cuatro aeronaves Airbus A320 que operarán hasta fines de marzo. Los aviones se encuentran en proceso de habilitación técnica y, según la empresa, comenzarán a volar a mediados de esta semana.