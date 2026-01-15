Becas Progresar: ANSES paga en enero un monto extra de hasta $63.000

La ANSES comenzará a pagar en enero un monto extra para los titulares de las Becas Progresar , correspondiente al 20% que se retuvo durante el año. El refuerzo puede alcanzar los $63.000 , según la línea de beca y la convocatoria en la que se haya inscripto cada estudiante.

Reintegro de $15.000 en Chango Más: el beneficio que se activa todos los jueves

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero y los montos a cobrar

El pago se deposita junto con el calendario habitual y está destinado a quienes cumplieron con las condiciones académicas y administrativas exigidas por el Ministerio de Capital Humano , organismo que coordina el programa.

Durante el ciclo lectivo, la ANSES paga mensualmente el 80% del monto de las Becas Progresar y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición académica. “ Ese dinero acumulado es el que ANSES comenzará a pagar en enero a quienes hayan cumplido con todas las condiciones exigidas ”.

El pago del monto retenido se acredita junto con el calendario habitual de la beca, sin necesidad de realizar un trámite adicional por parte del estudiante. Los importes varían según la línea del programa y la convocatoria de inscripción:

El monto retenido depende de la línea del programa y de la convocatoria en la que se inscribió cada estudiante.

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

En todos los casos, el dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la beca todos los meses.

Qué becas incluye el beneficio y cuáles son los requisitos para cobrar el extra

El pago del monto extra alcanza a dos líneas del programa: Progresar Obligatorio y Progresar Superior, cada una con condiciones específicas que deben cumplirse para acceder al 20% retenido.

En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado al menos en una Actividad de Extensión Formativa, certificada en la plataforma Progresar antes del 30 de noviembre de 2025. Además, la institución educativa tiene que haber validar esa actividad antes del 30 de diciembre y el alumno no debe adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo, lo que se verifica mediante la tercera certificación escolar cargada por la escuela.

Becas progresar.jpg La certificación de la escuela o universidad es indispensable para cobrar el dinero acumulado.

Para Progresar Superior, los requisitos son ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al cierre del ciclo lectivo. Estas condiciones también deben estar correctamente cargadas por la institución correspondiente.

Desde la ANSES remarcan que el requisito clave es la certificación institucional. “La escuela, terciario o universidad debe cargar correctamente la condición de alumno regular en el sistema”, establece la Resolución 388/2025. Quienes no cobren el extra en enero podrán hacerlo en febrero, una vez que se regularice la certificación, siempre que cumplan con todos los requisitos del programa.