14 de enero de 2026 - 23:04

El Banco Central compró USD 187 millones y realizó la mayor adquisición de divisas desde el fin del cepo

La operación permitió elevar las reservas a USD 44.717 millones y reforzar la posición del Banco Central. Para el mercado, la compra es relevante en un año marcado por importantes vencimientos de deuda.

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo.

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este martes una fuerte compra de divisas por USD 187 millones, la más importante desde la salida del cepo cambiario en abril de 2024, y elevó el nivel de reservas internacionales a USD 44.717 millones.

Leé además

La pantalla puede ofrecer pistas: un ícono de batería indica que el teléfono está apagado pero recibe energía, mientras que una luz roja muestra batería descargada.

Arancel cero para celulares: qué impacto puede tener en los viajes y tours de compras a Chile

Por Redacción
Vacaciones 2026

Casi la mitad de los trabajadores no se tomó vacaciones por falta de dinero, según un estudio

Por Redacción Economía

La operación se dio en el marco de la decisión del organismo monetario de retomar la acumulación de reservas, una estrategia que venía siendo reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esta adquisición, el BCRA ya suma aproximadamente USD 520 millones comprados en lo que va del año.

En las dos últimas ruedas, el Banco Central adquirió USD 110 millones, con compras de USD 55 millones tanto el lunes como el martes, consolidando su regreso como comprador neto en el mercado oficial de cambios.

Fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina.
El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo.

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo.

Para el mercado, el monto resulta relevante, especialmente en un contexto marcado por los vencimientos de deuda previstos para este año. En comparación, durante todo 2025 el BCRA había comprado apenas USD 198 millones, lo que pone en relieve la magnitud del movimiento reciente.

La entidad monetaria volvió así a mostrarse activa en la compra de dólares, luego de varios meses en los que la acumulación de reservas había sido uno de los puntos más débiles del programa económico.

Según analistas, el Banco Central logró despejar las tensiones cambiarias de corto plazo, lo que generó condiciones más favorables para avanzar en la recomposición de reservas y reforzar su posición en el mercado de cambios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ANSES sumó una billetera virtual para el cobro de planes sociales.

La Anses habilitó a otra billetera virtual para el cobro de planes sociales

Por Redacción Economía
Dólar

El techo de las bandas cambiarias del dólar superará los $1.600 tras el dato de inflación de diciembre

Por Redacción Economía
Alberto Fernández, cuando le tomó juramento a Martín Guzmán como ministro de Economía, el 10 de diciembre de 2019. Foto archivo: La Voz

El Gobierno debe pagar hoy US$4.200 millones de la deuda reestructurada por Alberto Fernández

Por Redacción Economía
El ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo explicó que el préstamo "no es deuda" y cruzó al kirchnerismo: "Ya no psicopatean a nadie"

Por Redacción Economía