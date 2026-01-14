El Banco Central compró USD 187 millones y realizó la mayor adquisición de divisas desde el fin del cepo

La operación permitió elevar las reservas a USD 44.717 millones y reforzar la posición del Banco Central. Para el mercado, la compra es relevante en un año marcado por importantes vencimientos de deuda.

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este martes una fuerte compra de divisas por USD 187 millones, la más importante desde la salida del cepo cambiario en abril de 2024, y elevó el nivel de reservas internacionales a USD 44.717 millones.

La operación se dio en el marco de la decisión del organismo monetario de retomar la acumulación de reservas, una estrategia que venía siendo reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esta adquisición, el BCRA ya suma aproximadamente USD 520 millones comprados en lo que va del año.

En las dos últimas ruedas, el Banco Central adquirió USD 110 millones, con compras de USD 55 millones tanto el lunes como el martes, consolidando su regreso como comprador neto en el mercado oficial de cambios.

Fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo. Para el mercado, el monto resulta relevante, especialmente en un contexto marcado por los vencimientos de deuda previstos para este año. En comparación, durante todo 2025 el BCRA había comprado apenas USD 198 millones, lo que pone en relieve la magnitud del movimiento reciente.

La entidad monetaria volvió así a mostrarse activa en la compra de dólares, luego de varios meses en los que la acumulación de reservas había sido uno de los puntos más débiles del programa económico.