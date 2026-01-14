14 de enero de 2026 - 20:38

Arancel cero para celulares: qué impacto puede tener en los viajes y tours de compras a Chile

El impacto se concentra especialmente en la gama alta, donde predominan los modelos que no se producen en el país.

La pantalla puede ofrecer pistas: un ícono de batería indica que el teléfono está apagado pero recibe energía, mientras que una luz roja muestra batería descargada.

La eliminación de los aranceles de importación para los celulares entra en vigencia este jueves 15 de enero y promete redefinir el escenario del mercado tecnológico en la Argentina. La medida alcanza a los equipos importados y busca reducir una distorsión histórica que mantuvo a los precios locales muy por encima de los valores de países vecinos como Chile.

iPhone 17
La quita de aranceles para la importación de celulares comenzará a partir del 15 de enero.

La diferencia histórica de precios entre Chile y Argentina

Durante años, la diferencia de precios con la región fue uno de los factores que empujó a miles de consumidores argentinos a viajar al exterior para comprar un celular. La brecha resultó particularmente marcada en los productos de Apple, que llegan al país 100% importados y hasta ahora soportaban una carga impositiva más elevada que los equipos ensamblados localmente.

Con el arancel reducido al 0%, el objetivo oficial es que estas marcas puedan ingresar con valores más cercanos a los de la región y que nuevas compañías encuentren un marco más atractivo para desembarcar de manera formal.

Los cambios que vendrían con la quita de aranceles

En paralelo, se espera el ingreso oficial de modelos que hasta ahora solo llegaban por vías informales o a través de importadores pequeños. Equipos de Xiaomi o Google Pixel, por ejemplo, podrían empezar a ofrecerse de manera regular en grandes cadenas, ampliando el abanico de opciones para el consumidor local y aumentando la presión competitiva sobre las marcas ya instaladas.

Los precios de los teléfonos de alta gama

- Un iPhone 16 Pro Max se comercializaba en la Argentina a un valor promedio de u$s2.577, mientras que en Chile se conseguía por alrededor de u$s944 y en Brasil por u$s1.297.

- En el caso del Samsung Galaxy S25 Ultra, el precio local rondaba los $2.699.000, frente a un promedio de 1.469.990 pesos en Chile, y sin disponibilidad regular en Brasil.

- En Samsung la brecha fue menor que en Apple porque la compañía cuenta con ensamble en Tierra del Fuego, lo que ya le permitía evitar parte de los impuestos que sí afectaban a los equipos totalmente importados.

Sorpresa por los precios en Chile cuánto vale hoy el iPhone 16 Pro Max (1)

Las proyecciones del Gobierno

Con el arancel en cero, el Gobierno y los distribuidores proyectan una baja promedio cercana al 30% en el precio final de los celulares importados. Aplicando esa proyección, un iPhone 16 Pro Max que hoy ronda los $2.125.000 al contado podría ubicarse cerca de los $1.720.000. Aunque seguiría siendo más caro que en Chile por cuestiones logísticas e impositivas, la brecha dejaría de ser de casi el triple para pasar a una diferencia estimada del 20% al 25%.

