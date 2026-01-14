Luis Caputo celebró la eliminación de aranceles a los celulares y afirmó que permitirá mayor oferta

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de eliminar por completo el arancel de importación para teléfonos celulares y aseguró que la medida tendrá un impacto directo en el mercado. Según explicó, la iniciativa apunta a incrementar la oferta de dispositivos y generar condiciones más favorables para los consumidores, con valores más competitivos en distintas marcas y modelos.
De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario remarcó que la reducción de aranceles forma parte de un proceso más amplio de eliminación de impuestos. En ese sentido, sostuvo que se trata de un paso adicional dentro de la estrategia oficial para facilitar el acceso a la tecnología y mejorar la competencia en el sector.
Caputo recordó que el proceso comenzó en mayo de 2025, cuando se dispuso una rebaja inicial de los aranceles a la importación de celulares. En esa instancia, el Decreto 333/2025 redujo la alícuota del 16% al 8%, lo que, según detalló, ya tuvo un impacto en los precios finales. Desde entonces, indicó, los valores de los teléfonos móviles registraron una baja de entre el 25% y el 35% en diversas marcas y modelos disponibles en el mercado.
El arancel a celulares queda en 0% y entra en vigencia desde mañana
Con la nueva medida, el arancel pasará a ser del 0%, lo que completa el esquema de reducción iniciado el año pasado. El ministro señaló que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno de continuar bajando impuestos y avanzar en políticas orientadas a ampliar el acceso de los argentinos a productos tecnológicos.
La eliminación total del arancel comenzará a regir a partir de mañana, por lo que se espera que el impacto en los precios se refleje progresivamente en el mercado. La disposición se implementa en el marco del Decreto 333/2025, publicado el 14 de mayo de 2025, que estableció las bases normativas para la reducción y posterior eliminación del gravamen.
Desde el Ministerio de Economía consideran que la medida contribuirá a dinamizar la oferta, fomentar la competencia y generar mejores condiciones de acceso para los consumidores, en línea con los objetivos económicos planteados por la actual gestión.