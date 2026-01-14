Luis Caputo celebró la eliminación de aranceles a los celulares y afirmó que permitirá mayor oferta

El ministro de Economía Luis Caputo destacó que la eliminación del arancel a la importación de celulares ampliará la oferta y favorecerá precios más bajos.

La quita total del arancel a los teléfonos celulares fue defendida por Luis Caputo, quien afirmó que la medida permitirá más competencia, mayor disponibilidad de modelos y precios más competitivos, en línea con el plan oficial de reducción de impuestos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de eliminar por completo el arancel de importación para teléfonos celulares y aseguró que la medida tendrá un impacto directo en el mercado. Según explicó, la iniciativa apunta a incrementar la oferta de dispositivos y generar condiciones más favorables para los consumidores, con valores más competitivos en distintas marcas y modelos.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario remarcó que la reducción de aranceles forma parte de un proceso más amplio de eliminación de impuestos. En ese sentido, sostuvo que se trata de un paso adicional dentro de la estrategia oficial para facilitar el acceso a la tecnología y mejorar la competencia en el sector.

Caputo recordó que el proceso comenzó en mayo de 2025, cuando se dispuso una rebaja inicial de los aranceles a la importación de celulares. En esa instancia, el Decreto 333/2025 redujo la alícuota del 16% al 8%, lo que, según detalló, ya tuvo un impacto en los precios finales. Desde entonces, indicó, los valores de los teléfonos móviles registraron una baja de entre el 25% y el 35% en diversas marcas y modelos disponibles en el mercado.

El arancel a celulares queda en 0% y entra en vigencia desde mañana Con la nueva medida, el arancel pasará a ser del 0%, lo que completa el esquema de reducción iniciado el año pasado. El ministro señaló que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno de continuar bajando impuestos y avanzar en políticas orientadas a ampliar el acceso de los argentinos a productos tecnológicos.