Caputo explicó que el préstamo "no es deuda" y cruzó al kirchnerismo: "Ya no psicopatean a nadie"

A dos días del vencimiento de la deuda , el ministro de Economía, Luis Caputo , salió públicamente a respaldar el préstamo por U$S 3.000 millones que tomó el Banco Central para cubrir el monto restante . En ese hilo, aseguró que la operación no implica un nuevo endeudamiento y de pasó criticó al kirchnerismo .

Antes del vencimiento de deuda, el BCRA cerró un préstamo por USD 3.000 millones con 6 bancos internacionales

El funcionario defendió el REPO acordado por el BCRA con seis bancos internacionales y sostuvo que esos fondos se utilizarán para afrontar vencimientos por unos U$S 4.300 millones que operan este viernes. “O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga” , dijo.

Fue ahí cuando apuntó contra la oposición: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie” , escribió en sus redes sociales.

En ese marco, el ministro comparó la operatoria actual con la política de endeudamiento de gobiernos anteriores. Señaló que durane el kirchnerismo “siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”.

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir,… https://t.co/Nq7eqG4ZXM

En tanto, Caputo explicó la diferencia de la “deuda” que se tomó durante los gobiernos kirchneristas con el REPO que se anunció hoy. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, indicó.

El funcionario agregó, además, que “festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”, según supo Noticias Argentinas. Y señaló que la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones”.

“Besos para todos y sigan participando”, concluyó Caputo. De esta manera, el ministro de Economía defendió el REPO que consiguió a 48 horas del pago de vencimientos de deuda.

Cuánto se devolverá del reciente préstamo

El mismo tendrá un plazo de un año y 12 días (372 días), el cual se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, resultando equivalente a una tasa del 7,4% anual.

El viernes 9 de enero vencen los bonos emitidos en agosto de 2020 -durante la gestión de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda. En total, se contabilizan US$4.200 millones que deberá afrontar el Ejecutivo.