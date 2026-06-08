8 de junio de 2026 - 09:34

AUH + Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias cobran $722.717 en junio

La ANSES actualizó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar para junio y confirmó qué prestaciones sociales no cobran aguinaldo.

La AUH recibió un aumento del 2,58% en junio tras la actualización por inflación.

La AUH recibió un aumento del 2,58% en junio tras la actualización por inflación.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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El monto de $722.717,14 corresponde a familias que cobran una AUH por hijo con discapacidad, dos AUH de otros hijos y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, estos beneficiarios no recibirán aguinaldo en junio, según aclaró la ANSES.

Qué familias cobran $722.717 con AUH y Tarjeta Alimentar en junio

Las familias que tengan un hijo con discapacidad y otros dos menores alcanzados por la AUH podrán cobrar en junio un total de $722.717,14 al sumar todas las prestaciones sociales y la asistencia alimentaria.

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La Tarjeta Alimentar continuar&aacute; pag&aacute;ndose de manera autom&aacute;tica junto con la AUH.

La Tarjeta Alimentar continuará pagándose de manera automática junto con la AUH.

El detalle de los montos es el siguiente:

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06
  • AUH por otros dos hijos: $231.888,08
  • Tarjeta Alimentar: $113.299

De esta manera, el total que recibirán estas familias durante junio será de $722.717,14. La ANSES acreditará los pagos de manera automática junto con el resto de las prestaciones sociales, sin necesidad de realizar trámites extra.

AUH y Tarjeta Alimentar: por qué no cobran aguinaldo en junio

La ANSES confirmó que los titulares de la AUH, la Tarjeta Alimentar y programas sociales como Potenciar Trabajo no recibirán aguinaldo durante junio de 2026.

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La ANSES aclar&oacute; que los beneficiarios de planes sociales no recibir&aacute;n aguinaldo este mes.

La ANSES aclaró que los beneficiarios de planes sociales no recibirán aguinaldo este mes.

Desde el organismo explicaron que esto sucede porque se trata de asistencias sociales y no de prestaciones de carácter salarial o previsional. Por ese motivo, estos beneficios no están incluidos dentro del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo sí corresponde a jubilados, pensionados y trabajadores registrados que perciben prestaciones previsionales o salariales alcanzadas por la normativa vigente.

Calendario AUH junio 2026: cuándo cobro según mi DNI

La ANSES confirmó el calendario de pagos de junio para los titulares de la AUH. Las fechas de cobro quedaron organizadas según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: 8 de junio
  • DNI terminado en 1: 9 de junio
  • DNI terminado en 2: 10 de junio
  • DNI terminado en 3: 11 de junio
  • DNI terminado en 4: 12 de junio
  • DNI terminado en 5: 16 de junio
  • DNI terminado en 6: 17 de junio
  • DNI terminado en 7: 18 de junio
  • DNI terminado en 8: 19 de junio
  • DNI terminado en 9: 22 de junio

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