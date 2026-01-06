6 de enero de 2026 - 20:05

A contrarreloj: cuántos dólares necesita el Gobierno para pagar la deuda y de dónde podría sacarlos

El Gobierno argentino enfrentará este viernes un nuevo vencimiento de deuda por más de U$S 4.300 millones. Según informes privados, el Tesoro llegaría a cubrir solo el 60% de los fondos. Qué planea hacer Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Argentina enfrenta este viernes un fuerte compromiso financiero en dólares y, aunque el Tesoro reforzó sus reservas en el cierre de 2025, todavía no cuenta con los fondos suficientes para cubrir la totalidad de los vencimientos, por lo que el Gobierno deberá definir cómo pagará el resto de la deuda.

Según estimaciones privadas basadas en datos del Banco Central (BCRA), el Tesoro terminó diciembre con compras netas de dólares por U$S 120 millones, un monto demasiado menor al de noviembre, cuando había acumulado U$S 248 millones.

En paralelo, la consultora Outlier calculó que el Ministerio de Economía, liderado por el funcionario Luis Caputo, vendió U$S 224 millones netos el lunes 29 de diciembre, en la penúltima jornada cambiaria del año, para evitar sobresaltos en el tipo de cambio.

banco central.jpg
El Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Argentina no llegaría a cubrir toda la deuda

Un informe de esa consultora indicó además que, en la última rueda cambiaria de 2025, los depósitos del Tesoro en pesos y en dólares en el BCRA mostraron una suba mínima. Por ese motivo, estimaron que el balance final reflejará pequeñas ventas netas del Tesoro en el mercado.

En el mismo trabajo, se indicó que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cerraron el año en U$S 1.970 millones, implicando un aumento de U$S 1.760 millones durante diciembre.

Ese crecimiento no se explicó por compras en el mercado cambiario, sino principalmente por la colocación del nuevo bono en dólares a 2029, que apostó U$S 910 millones, y por desembolsos de organismos internacionales por U$S 730 millones.

El Banco Central publicó un informe en el que estima cuánto cotizará el dólar luego de las elecciones

A esos fondos se sumarían cerca de U$S 700 millones provenientes de la privatización de las represas del Comahue, permitiendo alcanzar un total estimado de U$S 2.670 millones. Sin embargo, esa cifra cubriría algo más del 60% de los vencimientos de deudas previstos para este viernes.

Por ese motivo, el Gobierno deberá explicar cómo afrontará el 40% restante, equivalentes a unos U$S 2.412 millones. De ese total, alrededor de U$S 680 están en manos de organismos públicos como Anses y el Banco Central, según informó TN.

Cuáles serían las alternativas y los bonos a pagar

Entre las alternativas más firmes, figura: cerrar un préstamo con bancos internacionales, utilización de swaps de monedas con China o Estados Unidos, o alguna operación de mercado, como un canje de deuda.

Los bonos que vencen son los Bonares (identificados con el símbolo AL, son títulos en dólares con ley argentina), Globales (su ticker es GD, están en dólares y regidos por la ley de Nueva York) y los bonos denominados en euros.

