Los precios de celulares bajarán un 10% luego de la eliminación de aranceles a la importación

El próximo 15 de enero, llega la fase final de la reducción de aranceles para la importación de celulares , de acuerdo con lo previsto en el Decreto 333/2025. Luego de la rebaja de mayo pasado, cuando esos derechos cayeron del 16% al 8%, esta semana se eliminaran por completo. Con esta medida, se espera que el costo de los equipos disminuya.

Compras en Chile: cuál es el límite de la franquicia permitida y cuántos celulares se pueden traer sin pagar impuestos

Peligra el turismo de compras en Chile: por qué comprar en el país vecino es cada vez más caro

“La baja será de aproximadamente un 10% respecto de lo actual”, comentó Sergio Airoldi, CEO de Air Computers y vicepresidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya), en diálogo con LA NACION. Según explicó, el impacto en los precios podría comenzar a verse en febrero , dado que los celulares llegan al país por vía aérea.

Airoldi, señaló que a pesar de la eliminación de aranceles, Argentina seguirá con costos altos, al menos un 40% en comparación con Chile, Paraguay o Estados Unidos. Además advirtió que “Toda baja de impuestos ayuda, pero con un 9,5% de impuestos internos y un 21% de IVA todavía se deja lugar a que entre el contrabando”.

De acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres teléfonos celulares que se vende en el país ingresó de manera ilegal.

Por su lado, desde MacStation, distribuidor oficial de Apple en el país, señalaron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y a toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

Cómo afecta está medida a la producción local de celulares

Gabriel Salomon, director de la empresa de logística y comercio exterior Jidoka, estima que con la nueva rebaja de ocho puntos la reducción de precios en los equipos importados podría ubicarse entre un 20% y un 25%. En cambio, los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería menor, de entre un 10% y un 15%, gracias a medidas impuestas desde mediados del año pasado.

A pesar de que el Gobierno ha intentado amortiguar el golpe mediante un régimen simplificado para la isla, la brecha de costos sigue siendo un factor determinante para el futuro del sector.

Por otro lado, desde el sector aclararon que la rebaja de los productos importados no alcanza para que el precio final sea inferior al de los mismos equipos fabricados en la Argentina. “¿Se achica la brecha? Sí. ¿Impacta en el contrabando? No. ¿Le sirve al consumidor? Más o menos: si paga al contado, busca el mejor precio en el exterior; si depende de la financiación, termina recurriendo al mercado local”, señalaron.

Según Afarte, se modificó el proceso productivo de la fabricación de celulares para alinearlo con los estándares internacionales y se habilitó el transporte de mercadería en bitrenes, con el objetivo de optimizar los costos logísticos.

“Apuntamos a llegar lo mejor parados posibles al 15 de enero y a recuperar volumen, porque esa es una forma de ganar competitividad”, concluyeron.