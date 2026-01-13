Exportaciones de carne: China fija el cupo y aplicará un arancel del 55% al excedente

Tras una breve negociación bilateral, Argentina y China definieron el mecanismo de administración del aumento de las exportaciones de carne vacuna argentina al mercado asiático. Cabe destacar que China es uno de los destinos con mayor peso y potencial para el sector.

Funcionarios de ambos países acordaron que la cuota de exportación fijada en 511.000 toneladas será administrada directamente por el gobierno chino , sin una distribución previa desde la Argentina. De este modo, se mantendrá el esquema de exportación libre desde el país hacia China, tal como venía funcionando hasta ahora.

Así lo informó la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) , que precisó que las autoridades chinas “decidieron que la cuota argentina la van a manejar ellos, con lo cual no va a haber una distribución en Argentina sino que va a continuar todo como hasta ahora, es decir, exportación libre desde Argentina hacia China”.

Un punto clave del acuerdo es que, una vez alcanzado el volumen de 511.000 toneladas , se activará el arancel adicional del 55% que China estableció para las importaciones de carne vacuna que superen el cupo asignado.

Para el control del cumplimiento, la Aduana china aplicará un sistema de “cuenta corriente” , mediante el cual se irán computando los embarques ingresados desde cada país proveedor. En ese marco, la Argentina solicitó que las autoridades del país asiático publiquen mensualmente el avance del cupo , con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a los exportadores y evitar sobresaltos ante una eventual superación del límite.

Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2025, China decidió aplicar medidas de salvaguardia sobre la carne vacuna importada, estableciendo cuotas específicas por país y una sobretasa del 55%. Estas disposiciones comenzaron a regir el 2 de enero de 2026.

Para la Argentina se fijó una cuota de 511.000 toneladas, que continuará tributando el arancel del 12,5% vigente hasta el momento. Sin embargo, una vez superado ese volumen, las exportaciones quedarán alcanzadas por la sobretasa del 55%. Según lo dispuesto por las autoridades chinas, el cupo se incrementará un 2% anual hasta 2029, año en el que vence la sanción.

Durante los primeros 11 meses de 2025, la Argentina exportó 654.800 toneladas de carne vacuna, de las cuales 458.360 toneladas tuvieron como destino China, consolidándolo —como ocurre desde hace años— como el principal mercado para las carnes argentinas.

Un dato relevante es la mejora en los precios pagados por los importadores chinos, que en el caso de la carne argentina implicó un incremento de entre US$ 200 y US$ 400 por tonelada, fortaleciendo el atractivo del mercado pese a las nuevas restricciones.