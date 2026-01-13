13 de enero de 2026 - 23:10

Empresa de industria textil cerró una planta en Tucumán y 190 trabajadores fueron suspendidos

La compañía textil TN & Platex cerró por tiempo indefinido su planta y esperan poder reubicar a los empleados.

Crisis en el rubro de industria textil provoca el cierre de fábrica en Tucumán, ya habrían tomando decisiones similares en Corrientes y La Rioja. 

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La industria textil argentina atraviesa un panorama complejo por las caídas de las ventas que derivaron en una menor actividad en las fábricas e incluso produjeron cierres de plantas y comercios, generando una importante merma en los puestos de trabajo.

Este es el caso de la compañía textil argentina ,TN & Platex, que cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, ubicada en la provincia de Tucumán . Este accionar implicó la suspensión de 190 empleados.

Según información de Infobae, la empresa ha iniciado negociaciones con siete compañías de diversos sectores con el objetivo de reubicar al personal.

En base a información a la que accedió este medio, dos de los ingenios azucareros más grandes de la provincia ya entrevistaron personal, así como otras firmas ligadas al sector agroindustrial, de limpieza y vidrio. Además, entre 30 y 35 trabajadores quedarán realizando tareas administrativas y logísticas en la planta tucumana, mientras que otros 12 empleados serán reubicados en otras fábricas de la compañía.

Aumenta la crisis en el sector de industria textil

Debido al momento de profunda crisis del sector, la medida a pesar de referirse a suspensión, en el sector desconfían de la posibilidad de retomar la producción en el corto o mediano plazo.

En ocasiones anteriores, la compañía había tomado este tipo de iniciativas. La firma anteriormente suspendió una línea de producción de indumentaria en otra de sus fábricas en La Rioja. Esta noticia incluyó la desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales.

Por otro lado, en noviembre, el mismo grupo empresario había anunciado otra reestructuración en la planta de Monte Caseros, en provincia de Corrientes. En ese entonces, la empresa recortó la fabricación de prendas deportivas y ropa interior (línea Seamless). Este ajuste derivó en 17 despidos directos.

Las decisiones que tomó la empresa fueron causadas principalmente por la caída del consumo y además por el avance de las importaciones y precios imposibles de competir. Este es el caso de las empresas chinas como Shein o Temu que ofrecen precios ultra bajos y envíos internacionales directos al consumidor final.

