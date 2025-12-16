La gran marca de ropa que elige Argentina para su plan en Latam

El panorama de la indumentaria en Argentina está en plena reestructuración gracias a la apertura importadora y la reducción de aranceles. Esta transformación es clave, ya que la ropa en el país se paga, en promedio, un 35% más que en el exterior.
Una marca que fusiona diseño europeo, japonés y americano confirmó una inversión récord de USD 50 millones. Su objetivo: traer ropa de calidad a precios reales.
Los números demuestran el cambio: las importaciones de prendas de vestir alcanzaron máximos históricos en los primeros ocho meses de 2025, duplicando el valor y aumentando el volumen en un 146%.
En este contexto, un gigante de la moda urbana prepara un desembarco de alto impacto, con una inversión millonaria. La marca planea destinar hasta USD 50 millones en cuatro años y ha elegido a Argentina para que sea su centro de operaciones regional.
La marca en cuestión es Superdry, que es reconocida por su estilo streetwear que fusiona influencias estadounidenses y japonesas con un enfoque claramente europeo. El dato curioso que genera intriga entre los consumidores es que, aunque utiliza caracteres japoneses en sus diseños, la firma es de origen británico, fundada en el Reino Unido a comienzos del 2000.
La llegada de Superdry es una alternativa concreta para un mercado local que a menudo tiene una oferta limitada. Su plan es que el consumidor acceda a estándares internacionales sin pagar sobreprecios desalineados del valor real.
El primer gran paso de este sello de moda premium, que ya tiene presencia en ciudades como Londres, París y Tokio, es la apertura de su flagship store insignia en Buenos Aires, ubicada en Unicenter.
La estrategia de la marca, que busca un público joven de entre 18 y 35 años, es ambiciosa: busca que sus clientes en Argentina puedan comprar a los mismos precios que se manejan en Europa.
Este desembarco se suma a otras aperturas significativas de sellos de "lujo accesible", como las firmas francesas Sandro, Maje y The Kooples en Alcorta Shopping, y la llegada de la primera flagship store de Victoria’s Secret en Alto Palermo.