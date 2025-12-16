La gran marca de ropa que elige Argentina para su plan en Latam

El panorama de la indumentaria en Argentina está en plena reestructuración gracias a la apertura importadora y la reducción de aranceles. Esta transformación es clave, ya que la ropa en el país se paga, en promedio, un 35% más que en el exterior .

Una cadena de moda femenina cerrará todas sus tiendas y comenzarán las rebajas de despedida

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Los números demuestran el cambio: las importaciones de prendas de vestir alcanzaron máximos históricos en los primeros ocho meses de 2025, duplicando el valor y aumentando el volumen en un 146%.

En este contexto, un gigante de la moda urbana prepara un desembarco de alto impacto, con una inversión millonaria. La marca planea destinar hasta USD 50 millones en cuatro años y ha elegido a Argentina para que sea su centro de operaciones regional .

La marca en cuestión es Superdry , que es reconocida por su estilo streetwear que fusiona influencias estadounidenses y japonesas con un enfoque claramente europeo. El dato curioso que genera intriga entre los consumidores es que, aunque utiliza caracteres japoneses en sus diseños, la firma es de origen británico , fundada en el Reino Unido a comienzos del 2000.

La llegada de Superdry es una alternativa concreta para un mercado local que a menudo tiene una oferta limitada. Su plan es que el consumidor acceda a estándares internacionales sin pagar sobreprecios desalineados del valor real.

El primer gran paso de este sello de moda premium, que ya tiene presencia en ciudades como Londres, París y Tokio, es la apertura de su flagship store insignia en Buenos Aires, ubicada en Unicenter.

image

La estrategia de la marca, que busca un público joven de entre 18 y 35 años, es ambiciosa: busca que sus clientes en Argentina puedan comprar a los mismos precios que se manejan en Europa.

Este desembarco se suma a otras aperturas significativas de sellos de "lujo accesible", como las firmas francesas Sandro, Maje y The Kooples en Alcorta Shopping, y la llegada de la primera flagship store de Victoria’s Secret en Alto Palermo.