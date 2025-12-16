16 de diciembre de 2025 - 14:07

La gran marca de ropa que elige Argentina para su plan en Latam

Una marca que fusiona diseño europeo, japonés y americano confirmó una inversión récord de USD 50 millones. Su objetivo: traer ropa de calidad a precios reales.

La marca de moda británica que invierte U$D 50 millones en Argentina

La marca de moda británica que invierte U$D 50 millones en Argentina

Foto:

Por Cristian Reta

El panorama de la indumentaria en Argentina está en plena reestructuración gracias a la apertura importadora y la reducción de aranceles. Esta transformación es clave, ya que la ropa en el país se paga, en promedio, un 35% más que en el exterior.

Leé además

asi es la casa de ricardo darin en palermo: construida en 1938 y un diseno clasico

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Por Redacción Espectáculos
Un local de moda femenina cerrará sus puertas en diciembre.

Una cadena de moda femenina cerrará todas sus tiendas y comenzarán las rebajas de despedida

Por Cristian Reta

Los números demuestran el cambio: las importaciones de prendas de vestir alcanzaron máximos históricos en los primeros ocho meses de 2025, duplicando el valor y aumentando el volumen en un 146%.

Cuál es el misterio británico con estética oriental que llega a la Argentina

En este contexto, un gigante de la moda urbana prepara un desembarco de alto impacto, con una inversión millonaria. La marca planea destinar hasta USD 50 millones en cuatro años y ha elegido a Argentina para que sea su centro de operaciones regional.

image
Superdry, la marca de moda brit&aacute;nica que invierte U$D 50 millones en Argentina

Superdry, la marca de moda británica que invierte U$D 50 millones en Argentina

La marca en cuestión es Superdry, que es reconocida por su estilo streetwear que fusiona influencias estadounidenses y japonesas con un enfoque claramente europeo. El dato curioso que genera intriga entre los consumidores es que, aunque utiliza caracteres japoneses en sus diseños, la firma es de origen británico, fundada en el Reino Unido a comienzos del 2000.

La promesa de precios "reales"

La llegada de Superdry es una alternativa concreta para un mercado local que a menudo tiene una oferta limitada. Su plan es que el consumidor acceda a estándares internacionales sin pagar sobreprecios desalineados del valor real.

El primer gran paso de este sello de moda premium, que ya tiene presencia en ciudades como Londres, París y Tokio, es la apertura de su flagship store insignia en Buenos Aires, ubicada en Unicenter.

image

La estrategia de la marca, que busca un público joven de entre 18 y 35 años, es ambiciosa: busca que sus clientes en Argentina puedan comprar a los mismos precios que se manejan en Europa.

Este desembarco se suma a otras aperturas significativas de sellos de "lujo accesible", como las firmas francesas Sandro, Maje y The Kooples en Alcorta Shopping, y la llegada de la primera flagship store de Victoria’s Secret en Alto Palermo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Psicología del desorden: las siete áreas de la vida que se ven afectadas cuando una persona no limpia su habitación.

Según la psicología, las personas que no limpian su habitación no pueden manejar estas 7 responsabilidades

Por Cristian Reta
Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento.

Así es la Toyota Hilux: su precio en diciembre 2025 y por qué sigue liderando el segmento

Por Ignacio Alvarado
El detalle oculto de la Finalissima.

El dato oculto de la Finalissima: el partido que "por contrato" será diferente para Argentina y España

Por Cristian Reta
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con los titulares de las carteras sanitarias provinciales.

Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de donación de órganos y trasplantes

Por Redacción Sociedad