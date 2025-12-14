Una cadena de moda femenina cerrará todas sus tiendas y comenzarán las rebajas de despedida

Se trata de la cadena de moda Primp, que deja sus tiendas físicas en Estados Unidos tras 15 años, en medio de cambios en el consumo.

El sector de la moda continúa atravesando una etapa de ajustes a nivel global, con cadenas minoristas que reducen su presencia física o cierran definitivamente sus locales frente al avance del comercio electrónico, el aumento de costos operativos y la caída del tráfico en tiendas.

En ese contexto, la cadena de moda femenina Primp anunció que cerrará todas sus tiendas físicas en Estados Unidos y el lanzamiento de una venta de despedida para agotar su inventario restante antes del cierre definitivo, previsto para fines de diciembre de 2025.

image Por qué cierra la cadena de moda Primp Fundada hace aproximadamente 15 años en el área de Minneapolis, Primp se expandió brevemente con varias tiendas en ciudades como Sioux Falls (Dakota del Sur) y Fargo (Dakota del Norte), además de mantener una presencia digital a través de su sitio web. La empresa había reducido su red de tiendas años anteriores, y en 2025 anunció la decisión de retirar del mercado todos sus establecimientos.

Los propietarios de la marca señalaron que la decisión no está relacionada con una declaración de bancarrota, sino con la evolución de los hábitos de consumo, que han favorecido cada vez más las compras en línea frente a las tiendas tradicionales. Asimismo, indicaron que el enfoque futuro podría pivotar hacia canales digitales u otros modelos de negocio fuera del formato de tienda física.

El cierre de Primp se produce en un momento complejo para el sector minorista de moda: numerosas cadenas han anunciado reducciones de su presencia física, cierres de tiendas o restructuraciones, producto de menores ventas presenciales y mayores costos operativos.