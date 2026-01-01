Los negocios mayoristas de ropa también tuvieron bajas ventas durante las Fiestas de Fin de Año

Ni los comercios mayoristas del centro mendocino pudieron mejorar las ventas con respecto al año pasado. Solo salvaron la caja unos pocos negocios para Navidad , algo que no sucedió con el festejo de Año Nuevo . Así lo revelaron encargados y propietarios de estos amplios locales que tienen mucha variedad de prendas para ofrecer.

Las calles del microcentro son una verdadera postal de lo que sucede adentro de los negocios: mucha gente dando vueltas, pero pocos compran. Según la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) , la concreción de operaciones estuvo vinculada a la disponibilidad de financiación con tarjetas de crédito (de 3 a 12 cuotas) y promociones bancarias específicas. También se observó una disparidad competitiva respecto a las grandes marcas, en cuanto a profundidad de ofertas y opciones de pago aplazado.

A las cuotas con tarjeta se sumaron, como una estrategia comercial para atraer al consumidor, los planes propios de cada empresa, como por ejemplo el dos por uno o, en algunos casos, el precio contado en efectivo más bajo que con tarjeta de crédito o débito. También algunos locales ofrecían descuento del 10% para compras que superarán los $100 mil.

Los negocios mayoristas se sumaron hace unos años como otra opción similar a los locales de la zona de los persas y de las calles General Paz, Avenida España y 9 de Julio. Pero, en su mayoría, se encuentran cerca de la calle Barcala. Allí se puede elegir mejores precios y más variedad. Sin embargo, hay que recorrer la zona con cuidado ya que la inseguridad, sobre todo en fechas especiales, es un punto a tener en cuenta.

Javier Condori, dueño de un mayorista de calle Rivadavia, se lamentó por la situación: "Este año hubo menos consumo que el año pasado, para estas fechas. La verdad es que ha bajado mucho la venta. Nosotros, como estrategia, bajamos los precios casi 30% para seducir a la gente , y unos aprovecharon y otros no", comentó.

"Lo que más se vendió fue la vestimenta de fiesta, como vestidos, sastrería, bodies y blusas. Tratamos de manejar precios accesibles durante todo el año, pero esta muy difícil la situación en general", evaluó. En su negocio no solo se puede comprar ropa para hombre y mujer, sino anteojos, mochilas para niños, cinturones, y hasta budines a precio de dos por uno. Todo sirve para atraer al visitante y, si bien algunos no alcanzaron a comprar alguna prenda, se llevaron los budines que se exhibían en el mostrador.

Los precios de este local céntrico son muy variados. Por ejemplo, un vestido de algodón se consigue desde los $14.000 hasta $40.000 el más caro. Entre las ofertas se puede elegir una remera básica por $6.000 en efectivo y $7.800 con tarjeta. Los percheros que ocupan gran parte del local ofrecen pantalones de jean a $19.000 y con tarjeta sube a $24.700. Por los body de varios colores y modelos, los que tenían efectivo pagaban $7.700 y con otras formas de pago $10.000.

"Hace tres años que estamos aquí y esperamos que mejore en 2026. Seguimos incorporando productos. Por ejemplo, este año vamos a incorporar más ropa de niños, que es lo que nos está faltando. Esperemos que mejore la situación del país", comentó el empresario.

Mayoristas ropa centro 20

Menos ventas que el año pasado

Otro de los mayoristas muy concurridos es el que se encuentra en calle San Martín llegando a Lavalle. Es un local amplio, con vidrieras atractivas y mucho textil para hombre y mujer.

Vanina, la encargada, comentó que en la fecha de Navidad vendieron mucho más que para la fiesta de Año Nuevo. "Hemos tenido mejores ventas para el 24 a la noche, aunque no como el año pasado. Hemos notado mucho la diferencia con respecto al 2024. Tampoco recibimos mucha ropa este año, por eso quizá tuvimos menos variedad. Para Año Nuevo se vendió muy poco", detalló.

Entre las pendas que más vendieron figuran los vestidos largos, las camisolas, los bodies y los pantalones anchos, muy de moda. En los percheros se podían ver las ofertas, por ejemplo: dos remeras o shorts a $10.500, o blusas con dibujos atractivos pagando dos, en efectivo, por $12.500 (el precio normal es de $18.900). También pantalones de colores, anchos y de tela liviana, a dos por $10.000 y blusas de colores, con vuelitos en la manga, a dos por $10.500.

"La gente optó este año por comprar con tarjeta, en cuotas sin interés y no tanto en efectivo. Así y todo, con precios accesibles, se vendió un 20% menos que el año pasado. La verdad es que no hubo mucho movimiento", contó la joven.

Miriam, encargada de un negocio de las llamadas "saladitas" en calle General Paz, expresó su descontento con la falta de consumo. "Hemos vendido muy poco, lo que más salió fueron los vestidos de fiesta, pero el resto se vendió casi nada. Muy flojo estuvo este año, la gente no tiene plata, esperamos que mejore en 2016".

Mayoristas ropa centro 10

Alta implementación de promociones

Un informe de CAME indicó que el sector en general reflejó una actividad comercial condicionada por la erosión del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento de los consumidores. Aunque el volumen de ventas superó el promedio del mes por factores estacionales, el desempeño global se situó por debajo de las expectativas iniciales.

Además aclaró que la Navidad 2025 se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos. No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares.