La industria del juguete cierra una Navidad con menos ventas respecto al año anterior

Las ventas de juguetes registraron una caída del 6,9% en unidades respecto de 2024, en un contexto de consumo cauteloso y menor poder adquisitivo de los hogares.

Las ventas de juguetes en Navidad sufrieron una caída del 6,9% en unidades en comparación con 2024, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Desde la entidad señalaron que el desempeño del sector estuvo marcado por un consumo más cauteloso, en un contexto de hogares con ingresos más ajustados.

El presidente de la cámara, Matías Furió, explicó que, pese al retroceso interanual, diciembre mostró una mejora frente a noviembre, mes en el que se había registrado una baja más pronunciada. “En los días previos a Nochebuena se notó una recuperación en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la caída del Día del Niño ni los retrocesos de los meses anteriores”, indicó.

De acuerdo con el informe, las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron claves para sostener parte de las ventas, especialmente en las compras de último momento. Además, la baja de las tasas de interés permitió ofrecer cuotas más accesibles, beneficiando tanto a consumidores como a comercios.

Para la Navidad y los Reyes: juguetes seguros Navidad. En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y pagos electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una utilización prácticamente nula del efectivo. Las ventas online, que representan alrededor del 25% del mercado, se mantuvieron estables respecto del año anterior, sin registrar crecimiento.

El ticket promedio varió según el canal de venta: en las jugueterías de barrio rondó los $19.000, en supermercados se ubicó cerca de los $10.000, mientras que en cadenas especializadas alcanzó aproximadamente los $45.000 por juguete.

Entre los productos más demandados se destacaron los juguetes didácticos para la primera infancia, los artículos para actividades al aire libre, los juegos de mesa familiares, los sets de manualidades y las muñecas. También se registró un crecimiento en la búsqueda de peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples, que ganaron protagonismo dentro de un mercado marcado por la cautela en el gasto.