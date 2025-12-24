En fotos: entre lo religioso y lo festivo, así celebra el mundo la Navidad

A medida que el reloj avanza,
el que, aunque compartida, se manifiesta de formas muy diversas. Debido a los husos horarios, mundo se une en una celebración los países reciben la Si bien miles de millones de personas conmemoran el nacimiento de Jesucristo cada 25 de diciembre, esta festividad ha trascendido lo estrictamente religioso para convertirse en un fenómeno cultural global. Navidad en momentos distintos, con brechas que pueden alcanzar hasta las 22 horas de diferencia.
En
varios países la Nochebuena ya ha llegado, y se encuentran las primeras imágenes de las celebraciones a nivel mundial.
Fotos de la celebración de Navidad en el mundo
Grandes esculturas de luz de osos polares se exhiben como parte de la decoración navideña de Año Nuevo y Navidad en
Moscú, Rusia, el 24 de diciembre de 2025.
Los rusos se preparan para celebrar la Nochevieja el 31 de diciembre y la Navidad el 7 de enero, según el calendario juliano ortodoxo ruso.
EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY
La gente disfruta del aire libre en la víspera de Navidad en Coolangatta en Gold Coast,
Queensland, Australia, el 24 de diciembre de 2025.
Cristianos indios rezan frente a la iglesia de San José durante la misa de Nochebuena en
Bombay, India, el 24 de diciembre de 2025.
La Navidad se celebra en India y en todo el mundo el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, figura central del cristianismo.
EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI
Personas se toman una selfie en Nochebuena en la Catedral del Sagrado Corazón de
Nueva Delhi, India, el 24 de diciembre de 2025.
EFE/EPA/RAJAT GUPTA
Creyentes católicos asisten a la misa de Nochebuena en la iglesia católica Xishiku en
Pekín (China), hoy 24 de diciembre de 2025.
EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Una niña juega con el globo de Papá Noel durante la misa de Nochebuena en la Catedral de Santa María en
Yangón, Myanmar (Birmania), el 24 de diciembre de 2025.
EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING
Miembros de la minoría cristiana asisten a la Santa Misa de Navidad en la Iglesia Memorial Central Brooks en
Karachi, Pakistán, la madrugada del 25 de diciembre de 2025.
EFE