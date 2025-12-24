En fotos: entre lo religioso y lo festivo, así celebra el mundo la Navidad

A medida que el reloj avanza, el mundo se une en una celebración que, aunque compartida, se manifiesta de formas muy diversas. Debido a los husos horarios, los países reciben la Navidad en momentos distintos, con brechas que pueden alcanzar hasta las 22 horas de diferencia. Si bien miles de millones de personas conmemoran el nacimiento de Jesucristo cada 25 de diciembre, esta festividad ha trascendido lo estrictamente religioso para convertirse en un fenómeno cultural global.

En varios países la Nochebuena ya ha llegado , y se encuentran las primeras imágenes de las celebraciones a nivel mundial.

Grandes esculturas de luz de osos polares se exhiben como parte de la decoración navideña de Año Nuevo y Navidad en Moscú, Rusia , el 24 de diciembre de 2025.

La gente disfruta del aire libre en la víspera de Navidad en Coolangatta en Gold Coast, Queensland, Australia , el 24 de diciembre de 2025.

Los rusos se preparan para celebrar la Nochevieja el 31 de diciembre y la Navidad el 7 de enero, según el calendario juliano ortodoxo ruso.

Un voluntario disfrazado de Grinch participa en el Espectáculo de Esquí Acuático de Santa Claus en el río Potomac en Alexandria, Virginia, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025.

Cristianos indios rezan frente a la iglesia de San José durante la misa de Nochebuena en Bombay, India, el 24 de diciembre de 2025.

navidad munbai La Navidad se celebra en India y en todo el mundo el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, figura central del cristianismo. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Personas se toman una selfie en Nochebuena en la Catedral del Sagrado Corazón de Nueva Delhi, India, el 24 de diciembre de 2025.

navidad New Delhi EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Creyentes católicos asisten a la misa de Nochebuena en la iglesia católica Xishiku en Pekín (China), hoy 24 de diciembre de 2025.

navidad China EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Una niña juega con el globo de Papá Noel durante la misa de Nochebuena en la Catedral de Santa María en Yangón, Myanmar (Birmania), el 24 de diciembre de 2025.

NAVIDAD EN yangon EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING

Miembros de la minoría cristiana asisten a la Santa Misa de Navidad en la Iglesia Memorial Central Brooks en Karachi, Pakistán, la madrugada del 25 de diciembre de 2025.