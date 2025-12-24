La insólita y extensa lista de deseos de una niña para Navidad:"Sirven para las próximas"

El atractivo principal para los niños en Navidad es el momento de escribir la carta a Papá Noel, para luego abrir los regalos luego del brindis de medianoche, cuando llega el momento de dirigirse al arbolito y descubrir los regalos .

Al momento de redactar la lista de deseos, los mas pequeños no tienen limitaciones. Con respecto a esto, una usuaria de X compartió la peculiar y extensa lista de deseos que su hermana preparó para estas festividades.

En cada categoría, las preferencias estaban muy bien explicadas. En la parte de vestimenta, solicitó desde "calcetines lindos" y diversos tipos de calzado hasta "pijamas de verano". En cuanto al maquillaje, tuvo un gran nivel de detalle , especificó marcas de preferencia y tonos exactos que buscaba.

Para finalizar la carta, incluyo en la parte relacionada con pasatiempos colocó una sección de música muy variada. Desde CDs y discos de diferentes cantantes, instrumentos como una guitarra acústica o un violín e incluso una entrada para el concierto del cantante argentino Milo J.

La publicación rápidamente se convirtió en viral y superó las 543,9 mil visualizaciones y generó gran cantidad de comentarios. Debido a ciertas críticas que recibió, la usuaria tuvo que aclarar la situación. Explicó que su hermana, de 15 años, no esperaba recibir la totalidad de los objetos, sino que la lista funcionaba como una guía de sugerencias que sus propios padres le habían pedido confeccionar.

"La lista te sirve para su próximo cumpleaños, Navidad, año nuevo, día de la amistad, día del niño, día de la mujer, día de la hermana, cualquier tontería que se te ocurra" comentó una usuaria y se convirtió en los mensajes más destacados. Otros agregaron: "¿no quiere un terreno también?" o “Mi padre le hubiera dado solo una cosa de la lista o probablemente algo que no tenga nada que ver con la lista y una carta diciendo que Santa se quedó sin presupuesto”.