Cae el empleo formal y el salario mínimo ya vale menos que en 2001: el desafío laboral del Gobierno

Mientras el Gobierno nacional avanza con una polémica reforma laboral que buscará comenzar a debatirse en febrero próximo en el Senado , los indicadores del mercado de trabajo continúan mostrando señales negativas . La última estadística oficial disponible refleja una nueva caída del empleo formal y un retroceso en el poder adquisitivo del salario mínimo , en un contexto que plantea interrogantes sobre la efectividad de los cambios propuestos.

De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , al que accedió la Noticias Argentinas , el empleo formal se redujo en 11,3 mil puestos de trabajo durante septiembre , última medición disponible. En paralelo, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) volvió a perder poder de compra, con una baja del 0,5% en noviembre de 2025 .

El Gobierno confía en que una nueva legislación laboral —orientada a reducir los costos y riesgos de contratación , especialmente en materia de indemnizaciones— incentive a las pequeñas y medianas empresas a incorporar trabajadores. Sin embargo, el propio informe advierte que para que ese escenario se concrete será necesario que la economía mantenga una expansión sostenida y a tasas superiores a las registradas durante 2025 .

El estudio, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) , señala que el mercado laboral atraviesa una fase contractiva prolongada.

En particular, se registra una caída de 10,6 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado durante septiembre. En contraste, el empleo público formal se mantuvo prácticamente sin variaciones, mientras que el empleo en casas particulares mostró una baja leve de 2,9 mil puestos .

Tras un período de fuertes descensos entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, seguido por una etapa de estancamiento con leves oscilaciones hasta abril de 2025, el empleo asalariado formal total volvió a caer de manera consecutiva durante cinco meses, entre mayo y septiembre de 2025.

En términos interanuales, el empleo formal total de septiembre de 2025 muestra una pérdida de 57 mil puestos de trabajo (-0,6%) respecto del mismo mes de 2024 y de 242 mil puestos (-2,4%) en comparación con noviembre de 2023. En una perspectiva de más largo plazo, el nivel actual de asalariados formales es similar al registrado en agosto de 2022.

El salario mínimo, en niveles históricamente bajos

El informe también alerta sobre el marcado deterioro del salario mínimo en términos reales. La baja de 0,5% en noviembre se suma a las reducciones registradas en octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%).

El proceso de pérdida del poder adquisitivo del SMVM se inició con fuerza en diciembre de 2023, cuando cayó un 15% por el impacto de la aceleración inflacionaria, y se profundizó en enero de 2024, con una contracción adicional del 17%. Si bien en algunos meses posteriores hubo recuperaciones parciales, el balance general sigue siendo negativo.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el salario mínimo real acumuló una caída del 36%, mientras que solo en lo que va de 2025 el retroceso alcanza el 8%. Según el estudio, el valor real del salario mínimo en octubre de 2025 se ubicó por debajo del nivel de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa apenas un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión del 64%.

Con este escenario, el debate sobre la reforma laboral se instala en medio de un mercado de trabajo debilitado y salarios en retroceso, lo que abre interrogantes sobre si los cambios propuestos alcanzarán para revertir una tendencia que, por ahora, continúa siendo negativa.