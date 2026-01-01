Cómo le fue a la economía de Mendoza en 2025 respecto al promedio nacional

En 2025, la actividad económica nacional se estancó en el segundo trimestre, pero, casi terminando el año se vio una recuperación con respecto a 2024, que había sido uno de caída en la economía, sequía en la región pampeana y ajustes en la obra pública. Mendoza tuvo una evolución similar, pero con matices.

Un informe de coyuntura del Ieral Regional Cuyo (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea ), elaborado por los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day , plantea que el desempeño en Mendoza fue más moderado, porque, en el promedio nacional, el rebote fue más fuerte.

El documento se enfoca en cuatro variables -producción global, mercado interno, comercio exterior y recaudación provincial- para evaluar si a Mendoza le fue mejor o peor que al promedio nacional en el año que terminó.

Los indicadores de actividad económica global en los últimos cuatro años muestran que Mendoza registró oscilaciones menores que el país . Esto se explica, en parte, porque a nivel nacional durante en 2024 el impacto negativo fue más fuerte: menor cosecha pampeana y mayores caídas en industria y construcción (obra pública).

En 2025 ocurre lo inverso: mientras el país muestra mayor recuperación, Mendoza crece con menor impulso . El principal motivo es que sigue cayendo en petróleo (comparado con el boom neuquino) y en industria -principalmente vinos -, mientras que Comercio, y Restaurantes y Hoteles tuvieron un desempeño más débil.

image

Mercado interno

En 2025, el comportamiento del mercado interno provincial -poder adquisitivo y empleo- muestra señales más favorables que el promedio nacional.

La masa salarial privada crece más en Mendoza que en el agregado del país y el empleo en construcción cae menos en la provincia, debido al menor peso relativo de la obra pública como motor sectorial.

En el sector público, la masa salarial también ha crecido en 2025 por encima del promedio nacional, aunque el desempeño provincial se ubica en mitad de tabla si se compara con el resto de las jurisdicciones.

image

Mercado externo

En este punto, advierte el análisis de Reyes y Day, surge el contraste más desfavorable. A diferencia del promedio nacional, las exportaciones mendocinas, netas de inflación de Estados Unidos, han seguido una tendencia decreciente (con algunas oscilaciones), y en los primeros diez meses de 2025 tuvieron una caída del 7% interanual.

De esta manera, entre las provincias más exportadoras, Mendoza exhibe la peor performance. La baja no se restringe al vino: también retroceden las ventas al exterior de productos primarios (ajos) y manufacturas industriales (equipos y plásticos).

En otras jurisdicciones, aprovecharon el dinamismo minero (con muy buenos precios internacionales) y energético, mientras que Mendoza no contó con ese impulso. También fueron mejores las ventas externas de granos, en las cuales no participa nuestra provincia.

image

Recaudación impositiva

En Mendoza, la recaudación de Ingresos Brutos mostró un rezago en la recuperación respecto del IVA nacional durante la primera mitad del año.

Aunque comenzó a repuntar en el segundo semestre, la comparación interprovincial deja a Mendoza algo por debajo del promedio, entre los desempeños más modestos del país.

image

En definitiva, ¿le fue mejor o peor a Mendoza?

El informe del Ieral plantea que:

En términos globales, Mendoza queda rezagada en 2025 frente a la recuperación nacional, en parte porque su caída previa fue menor.

Los indicadores sectoriales confirman ese menor dinamismo, especialmente por el freno en petróleo, la caída en exportaciones vitivinícolas y la debilidad relativa en Comercio y Servicios vinculados al turismo.

El mercado interno constituye el principal punto favorable, con un mayor crecimiento de la masa salarial privada, mejor desempeño relativo en empleo en construcción y un avance salarial público superior al del promedio nacional.

“En suma, el balance ha sido globalmente menos favorable para Mendoza, en comparación con el país, aunque con un matiz importante: la situación provincial se destaca por mejores indicadores internos (ingresos y empleo), no así en los frentes externos e impositivos”, concluye.