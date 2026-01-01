BiciTran 2025, en números: 156.000 usuarios recorrieron 1.400.000 kilómetros y quemaron 35.000.000 de calorías

Durante 2025, 156.466 usuarios apelaron a las bicicletas del sistema BiciTran para trasladarse. Son parte del sistema público de transporte de Mendoza que ofrece su uso durante una hora por el mismo valor de un boleto de colectivo, que a partir de hoy pasó de $1.200 a $.1400.

BiciTran cumple dos años y lo celebra con viajes gratis: cuándo y cómo acceder a las más de 500 bicicletas

Los viajeros recorrieron un millón 1.418,372 km durante 379.948 viajes . Pero no solo eso, sino que además quemaron 35.459.311 calorías.

Es parte del balance realizado por la Sociedad de Transporte de Mendoza respecto del servicio durante el año que acaba de finalizar. En agosto, esta propuesta incorporada por la provincia, cumplió 2 años.

Las primeras estaciones se instalaron en junio de 2023 y la red de ciclovías de la zona urbana es uno de sus soportes fundamentales.

El sistema permite sacar una de las bicicletas de alguna de las estaciones y devolverla allí mismo o en otra de las 88 estaciones que se mantienen activas .

Se trata de un servicio que utilizan mucho estudiantes y turistas pero también quienes optan por esta alternativa para realizar alguna gestión o ir a trabajar, incluso como complemento del colectivo o el metrotranvía.

Pero no solo esto, sino que para muchos se ha convertido en una alternativa para salir a dar un paseo, en particular en aquellas estaciones que están ubicadas cerca de parques o algún otro espacio verde.

Es una propuesta que se destaca por ser sustentable, ya que no afecta el medio ambiente, pero que además favorece el cuidado de la salud en tanto propicia el movimiento y el bienestar. Justamente en ese marco, Transporte da cuenta de que, con su uso, se evitaron 38.235.000 kilos de emisiones de CO2.

Tal cual informó el área en su balance, actualmente hay más de 550 bicicletas activas y 14 tótems de herramientas.

Cómo funciona BiciTran

Al servicio se accede luego de descargar la aplicación BiciTran o dirigirse a una de las estaciones del sistema y escanear el código QR.

Se pueden usar durante 60 minutos. Luego de ese plazo se cobra un valor adicional. El costo del servicio es el equivalente al de un pasaje de colectivo.

Pero además, hay un abono que contempla cinco viajes por $3920. En ese caso se pueden usar uno a continuación del otro pero con un lapso de espera de un minuto entre un viaje y el siguiente en una de las estaciones.

También hay otros abonos de más largo plazo: uno semanal de $13.720, otro mensual de $31.920 y uno anual de $299.600.

Quiénes pueden usar BiciTran

El servicio está pensado para mayores de 18 años pero es posible ser usuario del sistema desde los 16 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años y deseen ser usuarios pueden inscribirse bajo la responsabilidad de su padre, madre, tutor, responsable o representante legal, quien completará el formulario de inscripción para menores y adjuntará la documentación correspondiente.

El sistema se encuentra disponible todos los días del año durante las 24 horas. Si bien por cuestiones operativas se garantiza el balanceo y redistribución de bicicletas de 6 a 22 hs, el resto de las horas el sistema está igualmente disponible.