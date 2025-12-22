Sueldos en la construcción: cuánto cobrará un albañil en Mendoza tras el último aumento de 2025

Con el último ajuste del 1,3% para diciembre, el sueldo de bolsillo en la provincia se verá reforzado además por sumas no remunerativas que llegan hasta los $103.300.

El escenario para quienes planean construir o refaccionar sigue siendo de incertidumbre respecto a los costos de mano de obra.

A días de finalizar el 2025, el sector de la construcción en Mendoza ajusta sus números. Según lo acordado en la mesa de negociación salarial entre la UOCRA y las cámaras empresarias, entró en vigencia un incremento acumulativo del 1,3% sobre los sueldos básicos de noviembre, consolidando la tendencia de ajustes mensuales para intentar seguir el ritmo de las variables económicas.

Para los trabajadores mendocinos —comprendidos dentro de la denominada Zona A—, la nueva grilla salarial establece que un Oficial percibirá un básico de $4.506 por hora. En el caso de los Oficiales Especializados, la cifra asciende a los $5.268, mientras que los Ayudantes cobrarán un piso de $3.833 por hora de labor.

Sueldos: el peso de los "extras" pexels-parinduan-10068081 Entró en vigencia un incremento acumulativo del 1,3% sobre los sueldos básicos de noviembre. Más allá del valor horario, el alivio principal para el bolsillo en este cierre de año proviene de las sumas fijas no remunerativas. En Mendoza, estos montos oscilan entre los $83.200 y los $103.300, dependiendo de la categoría. Si bien estos conceptos no se computan para el cálculo de ciertos adicionales, las partes acordaron que sí estarán sujetos a aportes y contribuciones de obra social, garantizando la cobertura de salud del trabajador y su familia.

Por otro lado, la figura del sereno, pieza clave en la custodia de los materiales en las obras que proliferan en el Gran Mendoza y zonas de desarrollo inmobiliario como Luján de Cuyo y Maipú, pasará a tener un sueldo mensual básico de casi $700.000, sin contar los adicionales por zona o antigüedad.

Construcción: un ojo en el 2026 El escenario para quienes planean construir o refaccionar sigue siendo de incertidumbre respecto a los costos de mano de obra. El acuerdo actual vence estrictamente el 31 de diciembre. De hecho, este 22 de diciembre, los representantes gremiales y los empresarios volverán a sentarse a la mesa para definir el primer ajuste de enero de 2026.

Desde el sector empresarial local señalan que, si bien estos aumentos buscan recomponer el poder adquisitivo, el desafío sigue siendo sostener el nivel de actividad en la provincia, donde la obra privada —desde pequeñas ampliaciones hasta complejos de departamentos— sigue siendo el motor principal frente a una obra pública que se mueve a un ritmo más lento.