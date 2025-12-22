22 de diciembre de 2025 - 10:20

Reintegro en Chango Más: la última chance para ahorrar $20.000

La promo de Chango Más permite recuperar hasta $20.000 pagando con MODO. Aplica los lunes, con compra mínima de $70.000 y vigencia hasta el 22 de diciembre.

La promo de Chango Más apunta a las compras navideñas de último momento con reintegro usando MODO.

La promo de Chango Más apunta a las compras navideñas de último momento con reintegro usando MODO.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Chango Más tiene activa una promoción por tiempo limitado que permite recuperar parte del gasto en compras grandes. Es la última chance para acceder a un reintegro usando MODO con tarjetas bancarias habilitadas.

Leé además

El beneficio aplica pagando con QR desde la app MODO.

Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO junto a más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco
Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $132.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco

El beneficio alcanza hasta $20.000 por usuario, se puede usar tanto en compras presenciales como online y está vigente hasta el 22 de diciembre, lo que lo convierte en una oportunidad para resolver las compras navideñas de último momento aprovechando el reintegro.

Cómo aprovechar el reintegro de $20.000 en Chango Más

La promoción ofrece un reintegro del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $20.000 por usuario. Para acceder, es obligatorio realizar una compra mínima de $70.000, únicamente los días lunes, y pagar a través de MODO, ya sea escaneando un código QR o utilizando el botón de pago en tiendas online.

Chango Mas

El pago debe hacerse con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la Argentina por bancos adheridos. No aplica para transferencias bancarias. Además, la cuenta del banco debe estar vinculada a MODO y no se deben registrar deudas con la entidad emisora de la tarjeta.

Los bancos y billeteras adheridas a la promoción son:

  • Banco Santander
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP

Cuánto hay que gastar para recuperar el tope máximo del reintegro

El cálculo es simple. Al tratarse de un reintegro del 20%, para alcanzar el tope máximo de $20.000 es necesario realizar una compra de $100.000. Si se compra el monto mínimo exigido de $70.000, el reintegro será de $14.000. Con este esquema, la promo de Chango Más se vuelve especialmente conveniente para quienes planean una compra grande antes de que finalice la vigencia.

Lista de compras
Elegir de qué forma anotar tus compras según tu personalidad.

Elegir de qué forma anotar tus compras según tu personalidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La campaña “Comprá en las Fiestas” suma sorteos de viajes para quienes superen los $25.000 en compras.

Navidad con descuentos en la Ciudad de Mendoza: reintegros y beneficios de hasta $30.000

Por Redacción Economía
El beneficio aplica solo en compras presenciales en Jumbo.

Jumbo suma reintegro de $25.000 con MODO y más de 10 bancos: qué días comprar

Por Melisa Sbrocco
Los descuentos están disponibles en supermercados como Jumbo, Vea, Disco, Changomas y más.

Vuelve el reintegro de $20.000 a ChangoMas con MODO: qué bancos aplican

Por Melisa Sbrocco
Francisco De Narváez avanza en negociaciones con el grupo francés mientras el mercado sigue de cerca quién podría conducir Carrefour en Argentina.

Francisco De Narváez avanza con Carrefour: quién sería el nuevo CEO del grupo en Argentina