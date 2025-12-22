Reintegro en Chango Más: la última chance para ahorrar $20.000

La promo de Chango Más permite recuperar hasta $20.000 pagando con MODO. Aplica los lunes, con compra mínima de $70.000 y vigencia hasta el 22 de diciembre.

La promo de Chango Más apunta a las compras navideñas de último momento con reintegro usando MODO.

Chango Más tiene activa una promoción por tiempo limitado que permite recuperar parte del gasto en compras grandes. Es la última chance para acceder a un reintegro usando MODO con tarjetas bancarias habilitadas.

El beneficio alcanza hasta $20.000 por usuario, se puede usar tanto en compras presenciales como online y está vigente hasta el 22 de diciembre, lo que lo convierte en una oportunidad para resolver las compras navideñas de último momento aprovechando el reintegro.

Cómo aprovechar el reintegro de $20.000 en Chango Más La promoción ofrece un reintegro del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $20.000 por usuario. Para acceder, es obligatorio realizar una compra mínima de $70.000, únicamente los días lunes, y pagar a través de MODO, ya sea escaneando un código QR o utilizando el botón de pago en tiendas online.

Chango Mas El pago debe hacerse con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la Argentina por bancos adheridos. No aplica para transferencias bancarias. Además, la cuenta del banco debe estar vinculada a MODO y no se deben registrar deudas con la entidad emisora de la tarjeta.

Los bancos y billeteras adheridas a la promoción son:

Banco Santander

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP Cuánto hay que gastar para recuperar el tope máximo del reintegro El cálculo es simple. Al tratarse de un reintegro del 20%, para alcanzar el tope máximo de $20.000 es necesario realizar una compra de $100.000. Si se compra el monto mínimo exigido de $70.000, el reintegro será de $14.000. Con este esquema, la promo de Chango Más se vuelve especialmente conveniente para quienes planean una compra grande antes de que finalice la vigencia.