Francisco De Narváez avanza con Carrefour: quién sería el nuevo CEO del grupo en Argentina

Francisco De Narváez sigue afinando los detalles de su posible desembarco en Carrefour Argentina , una operación que todavía no fue anunciada oficialmente pero que avanza hacia un acuerdo con el grupo francés. En los últimos días, según información publicada por iProfesional, hay negociaciones en marcha para definir quién sería el nuevo CEO del grupo en caso de que la transacción se concrete.

Aunque aún no hay confirmación formal sobre la compra , el debate sobre la conducción ejecutiva toma protagonismo en el mercado: dentro del entorno de la negociación, comenzó a circular un nombre que se perfila como posible cabeza operativa de la futura estructura societaria vinculada a Carrefour, en caso de que De Narváez logre cerrar la operación.

La persona elegida para ocupar el máximo cargo ejecutivo sería Juan Pazo , hasta hace pocos días titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , organismo que reemplazó a la AFIP. Pazo renunció recientemente a su función pública para regresar al sector privado, luego de anticipar su salida con antelación.

Durante una reunión privada con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , Pazo explicó que su salida del Estado obedecía a “motivos personales” , aunque el trasfondo está directamente ligado a su futuro profesional. Además de retomar la gestión de Rapsodia , marca de indumentaria vinculada a su familia, el ex funcionario tendría un compromiso previo con Francisco De Narváez para asumir la conducción de Carrefour Argentina , una vez concretada la compra.

La relación entre ambos no es nueva. Pazo fue CEO del Grupo Alas , holding que nuclea marcas como Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons , donde De Narváez es accionista junto al fondo francés L. Catterton , el mismo socio que ahora lo acompaña en Carrefour. Ese historial común explica por qué su nombre logró consenso dentro del nuevo grupo de control.

El impacto estratégico del desembarco de De Narváez en Carrefour

Con Carrefour, De Narváez completa la pieza que le faltaba para dominar el mapa del supermercadismo argentino. La combinación de Changomás fuerte en el interior y Carrefour con presencia dominante en el AMBA le permitiría alcanzar cerca del 29% del mercado, con casi 800 sucursales y alrededor de 40.000 empleados, aunque bajo sociedades legalmente separadas.

Renovaciones en Mendoza: ChangoMas, MasFarma y MasAutoCenter Chango Más

Además del negocio de consumo masivo, el empresario también mira de cerca el potencial inmobiliario de Carrefour, especialmente en ubicaciones estratégicas. Esta visión explica por qué su apuesta va más allá del supermercadismo tradicional y apunta a una integración más amplia de activos.

En este escenario, la designación de un CEO de extrema confianza como Juan Pazo no solo responde a una cuestión de gestión diaria, sino a la necesidad de ordenar una transición histórica que podría marcar la mayor transformación del consumo masivo en la Argentina en las últimas décadas.