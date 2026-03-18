Miniso desembarca en Argentina con una inversión millonaria y productos accesibles para la generación Z

La cadena viral "estilo japones" anunció una inversión de USD 50 millones para abrir 100 tiendas en Argentina y generar hasta 1.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años.

La cadena internacional Miniso anunció su llegada a la Argentina con un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión de 50 millones de dólares y la apertura de 100 locales en cinco años. La estrategia incluye presencia en principales centros comerciales y corredores urbanos, con el objetivo de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

La firma, fundada en China en 2013, cuenta actualmente con más de 7.700 tiendas en 112 países y una facturación global que alcanzó los USD 2.450 millones en el último ejercicio. Su modelo de negocio se basa en productos de diseño accesibles, que abarcan rubros como hogar, tecnología, juguetes, papelería y cuidado personal, con fuerte atractivo en el público joven.

La marca "estilo japonés" Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento La marca “estilo japonés” Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento. gentileza El desembarco en el país responde a un análisis que detectó oportunidades en el consumo masivo, con una propuesta que combina precios competitivos, tendencias globales y experiencia de compra simplificada. Además, el esquema de expansión se apoyará en un sistema de franquicias, con capacitación y soporte para operadores locales.

En una primera etapa, las aperturas se concentrarán en la ciudad de Buenos Aires, para luego avanzar hacia otros centros urbanos. El cronograma prevé inauguraciones progresivas y la posible instalación de una tienda insignia de gran escala.

La marca "estilo japonés" Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento La marca “estilo japonés” Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento. gentileza La llegada de Miniso se suma a otros desembarcos recientes en el país y se da en un contexto de cambios en los hábitos de consumo. La empresa apuesta a su modelo de alta rotación y eficiencia operativa para captar distintos segmentos del mercado y consolidar su presencia en la región.