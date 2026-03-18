Industria en alerta: cae la actividad, se pierden empleos y la IA aparece como clave para la competitividad

La industria argentina atraviesa un inicio de año complejo, con señales de recuperación parcial pero aún lejos de consolidar una mejora sostenida. Así lo planteó la Unión Industrial Argentina tras su última reunión de Junta Directiva, donde analizó los datos de actividad y empleo del primer mes de 2026 .

La capacidad instalada en la industria cayó al 53,6% y marcó uno de los niveles más bajos en casi dos años

La industria y la metalmecánica profundizan su derrumbe: las causas y las expectativas

Según el relevamiento del Centro de Estudios de la entidad, la producción industrial cayó 3,2% interanual en enero, aunque mostró un repunte del 3,1% respecto a diciembre en términos desestacionalizados.

El escenario, sin embargo, está lejos de ser homogéneo. Conviven sectores en crecimiento —impulsados por el agro y la energía— con otros estancados o en retroceso, afectados por la caída del consumo interno y una mayor competencia de productos importados.

Uno de los datos que más preocupa al sector es el deterioro del empleo . La UIA advirtió que en diciembre se perdieron más de 5.300 puestos industriales formales respecto al mes previo, y cerca de 39.000 en todo 2025.

El impacto es especialmente fuerte en las pequeñas y medianas industrias (PyMI). Más de la mitad de las empresas reporta caídas en su producción y ventas, con la debilidad de la demanda interna como principal limitante.

En este contexto, también se registran retrocesos en los indicadores de desempeño y una tendencia negativa en el empleo, lo que refuerza la necesidad de medidas que sostengan la actividad.

La industria superó los niveles de empleo de 2019.

Reclamos por competitividad en un mercado global

Frente a este panorama, la UIA insistió en la necesidad de mejorar la competitividad del sector. La industria, remarcaron, es transable y compite directamente con el mundo, por lo que requiere condiciones que le permitan operar en igualdad frente a productos importados.

Entre los principales pedidos figuran el impulso al crédito productivo —con tasas más bajas— y políticas orientadas a reactivar el consumo interno, considerado clave para la recuperación.

A su vez, la entidad destacó el rol estratégico del sector en la economía: generación de empleo formal, innovación, valor agregado y desarrollo territorial en todo el país.

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La “fábrica 2030”: el salto tecnológico pendiente

En paralelo a las urgencias coyunturales, el sector industrial enfrenta un desafío estructural: la incorporación de nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, como motor de competitividad. Esta semana, la UIA y Accenture relanzaron el Centro de Industria X y presentaron el primer diagnóstico nacional de IA.

De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional, la IA tiene el potencial de transformar profundamente la producción, desde la automatización de tareas hasta la optimización de procesos y la toma de decisiones en tiempo real.

El concepto de “fábrica 2030” sintetiza este proceso: entornos productivos inteligentes, conectados y capaces de aprender a partir de datos. Tecnologías como la visión computacional, los gemelos digitales y la IA generativa permiten mejorar la eficiencia, anticipar fallas y reducir costos.

El impacto potencial es significativo. Bajo un escenario de adopción amplia, la IA podría aumentar la productividad laboral en el país en torno a 1,2 puntos porcentuales anuales y transformar una parte sustancial de las tareas actuales.

Sin embargo, la adopción todavía es incipiente: solo una de cada tres empresas industriales invierte en estas tecnologías y, en general, lo hace en aplicaciones básicas.

Entre las principales barreras aparecen la falta de infraestructura digital, la escasez de talento especializado y la dificultad de escalar proyectos piloto a nivel productivo.

En este escenario, la industria argentina enfrenta un doble desafío: superar la coyuntura de caída de actividad y empleo, y al mismo tiempo avanzar en una transformación tecnológica que será clave para su desarrollo futuro.