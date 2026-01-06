6 de enero de 2026 - 21:55

El Gobierno apuesta a más importaciones para contener la inflación: los cuatro rubros claves

La medida excluye el cobro de IVA y Ganancias para alimentos, medicamentos, bienes esenciales e insumos para pymes y regirá hasta el 30 de junio.

El Gobierno prorrogó por los beneficios fiscales a la importación de una serie de productos.

El Gobierno prorrogó por los beneficios fiscales a la importación de una serie de productos.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el marco de la lucha contra la inflación, el Gobierno nacional resolvió prorrogar hasta el 30 de junio próximo una serie de beneficios fiscales para la importación de bienes considerados clave, con el objetivo de incrementar la oferta y presionar a la baja los precios internos.

Leé además

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los US$ 44.000 millones

Por Redacción Economía
Ruta 12 

El Gobierno oficializó la primera concesión privada de rutas en el corredor del Mercosur

Por Redacción Economía

La medida fue dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y publicada en el Boletín Oficial. Establece la exención del pago del impuesto a las Ganancias y del IVA para el ingreso al país de alimentos de la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos destinados a pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Condiciones y alcance del beneficio

La medida especial será aplicable únicamente a los importadores que cuenten con Certificado MiPyme vigente al momento de concretar la operación, condición que ARCA fijó como requisito excluyente para acceder a las exenciones.

Desde el Ejecutivo aseguran que la prórroga apunta a reforzar la competencia en el mercado interno, en un contexto en el que buscan consolidar la desaceleración inflacionaria mediante una mayor apertura comercial.

Argentina apeló el informe de la OMC por las trabas a las importaciones
Para bajar la inflación, prorrogan beneficios fiscales de importaciones en cuatro rubros claves.

Para bajar la inflación, prorrogan beneficios fiscales de importaciones en cuatro rubros claves.

Exportaciones en alza y debate interno

En paralelo, los datos oficiales muestran que en los primeros once meses del año las exportaciones totalizaron US$ 70.235 millones, una cifra significativamente superior a los US$ 60.775 millones registrados en 2024.

Si bien la política de incentivo a las importaciones recibe críticas de sectores industriales, que advierten sobre un posible impacto negativo en la producción local, el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para abaratar productos esenciales y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores.

Simplificación de trámites y apertura comercial

La prórroga de los beneficios fiscales se complementa con otras decisiones adoptadas por ARCA, como la implementación de un nuevo esquema administrativo que simplifica trámites, ordena procedimientos y digitaliza procesos ante la Aduana, reemplazando formularios impresos por sistemas online.

Este régimen también beneficia a personas físicas que importan productos nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales, y busca modificar la lógica tradicional de gestión documental aduanera.

Especialistas en comercio exterior señalan que estas medidas se inscriben en una estrategia más amplia, que incluye la liberalización paulatina del mercado cambiario y la eliminación de la mayoría de las trabas al comercio exterior, con el objetivo de normalizar el flujo de importaciones y exportaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La industria automotriz argentina en 2025 disminuyó la producción y las exportaciones. 

La producción de autos en Argentina cayó en 2025 respecto al año anterior

Por Redacción Economía
El ministro de Economía, Luis Caputo. 

A contrarreloj: cuántos dólares necesita el Gobierno para pagar la deuda y de dónde podría sacarlos

Por Redacción Economía
ARCA subasta dispositivos Apple a partir de $200.000. 

Arca subasta celulares IPhone desde $200.000: cómo anotarse

Por Redacción Economía
Marcha de jubilados por las calles del centro de Mendoza. 

Las jubilaciones cayeron un 27,4% con la fórmula de Milei que sostiene el superávit fiscal, según un informe

Por Redacción Economía