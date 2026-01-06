El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los US$ 44.000 millones

Por segunda rueda consecutiva , el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) volvió a intervenir en el mercado cambiario con compras de dólares destinadas a reforzar las reservas . Este martes, el organismo adquirió US$ 83 millones , que se suman a los US$ 21 millones comprados el lunes.

Las operaciones se desarrollaron en un contexto de tipo de cambio bajista y con los inversores atentos a las definiciones sobre el pago de deuda por US$ 4.200 millones previsto para este viernes. El regreso del Central como comprador en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) presionó a la baja al dólar mayorista, que cerró en $ 1.468 , un retroceso de un escalón respecto de la jornada previa.

En el segmento minorista, el dólar en los bancos también mostró una baja y retrocedió $ 5 , para cerrar en $ 1.490 en el Banco Nación , mientras el mercado sigue de cerca la estrategia oficial dentro del nuevo esquema de bandas cambiarias .

La jornada estuvo marcada por un mayor volumen operado : se negociaron más de US$ 573 millones en el mercado oficial y US$ 553 millones en el mercado de futuros . Durante la tarde, el tipo de cambio mayorista llegó a tocar mínimos de $ 1.466 , nivel en el cual, según operadores, el BCRA aprovechó para concretar sus compras.

Las reservas del Banco Central crecieron en casi USD 600 millones, alcanzando un nuevo récord en la gestión de Milei, clave para cumplir con las metas del FMI

Con el esquema vigente desde el viernes pasado, el organismo se comprometió a intervenir hasta un máximo del 5% del volumen diario operado . Tras el cierre de la rueda, el propio Banco Central confirmó que había adquirido US$ 83 millones .

Desde la entidad destacaron que las compras se realizaron sin presionar al tipo de cambio. “Lo importante del día es que se compraron US$ 83 millones con el tipo de cambio hacia abajo. Esto demuestra que cuando el BCRA compra de forma inteligente y consistente con la dinámica monetaria no necesariamente sube el dólar”, señalaron fuentes oficiales.

Reservas en el nivel más alto en tres años

Con estas operaciones, las reservas brutas volvieron a superar los US$ 44.000 millones, para ubicarse en US$ 44.187 millones, un nivel que no se observaba en los últimos tres años. El incremento no solo respondió a las compras de divisas, sino también a un aumento de US$ 102 millones en las tenencias de oro, impulsado por la suba del metal en los mercados internacionales.

En la City también circuló la versión de un posible ingreso adicional de US$ 700 millones vinculado a licitaciones de centrales hidroeléctricas, aunque esa información no fue confirmada por fuentes oficiales.

La mirada del mercado y la estrategia oficial

Analistas de la consultora PPI señalaron que el compromiso del equipo económico de acumular US$ 10.000 millones en reservas en 2026, aunque condicionado a la demanda de dinero y a los flujos de la balanza de pagos, alineó al Gobierno con un consenso que ya sostenían el FMI y el mercado.

“No creemos que el BCRA deba necesariamente alcanzar ese nivel, sino demostrar que avanza en ese sendero. Importa más la película que la foto”, indicaron.

En paralelo, la estrategia del Central se dio en contraste con una presencia persistente del Tesoro, que volvió a vender dólares para compensar la caída de la oferta, mientras el BCRA compraba divisas y, al mismo tiempo, vendía instrumentos dólar linked y contratos de futuros. Según operadores, esta combinación impactó negativamente en la liquidez del sistema, manteniendo las tasas cortas por encima de la inflación.

En ese marco, en la City interpretan que la estrategia financiera apunta a mantener al dólar alejado del techo de la banda cambiaria, en un contexto donde la demanda de pesos comienza a debilitarse. Este miércoles, la Secretaría de Finanzas licitará un canje de letras atadas al dólar para refinanciar un vencimiento de $ 6,3 billones previsto para la semana próxima.